Находка профессора из Гарварда дала старт новой дискуссии о пришельцах

Профессор Ави Леб не первый год предоставляет „доказательства“ посещений Земли внеземными существами. И таких людей, как он, немало. Есть целые интернет-форумы, пользователи которых уверены в существовании „зеленых человечков“, регулярно навещающих нашу Солнечную систему. Почему именно Леб привлек к себе столько внимания? Да потому, что он не какой-то доморощенный исследователь, а преподаватель Гарвардского университета. И недавно он сделал очередное заявление, которое вновь вызвало споры в астробиологическом сообществе, пишет Delfi.lv.