За рубежом
22.07.2023, 21:30

Находка профессора из Гарварда дала старт новой дискуссии о пришельцах

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ФОТО: vovan | Shutterstock

Профессор Ави Леб не первый год предоставляет „доказательства“ посещений Земли внеземными существами. И таких людей, как он, немало. Есть целые интернет-форумы, пользователи которых уверены в существовании „зеленых человечков“, регулярно навещающих нашу Солнечную систему. Почему именно Леб привлек к себе столько внимания? Да потому, что он не какой-то доморощенный исследователь, а преподаватель Гарвардского университета. И недавно он сделал очередное заявление, которое вновь вызвало споры в астробиологическом сообществе, пишет Delfi.lv.

Хорошие новости

Ави Леб, научный сотрудник Центра астрофизики Гарвардского университета и автор нескольких популярных книг, 25 июня в своем блоге сообщил о хорошей новости — крошечные сферы магнитного материала, найденные на дне океана, могут быть микрометеоритами, то есть остатками метеора CNEOS 20140108, или сокращенно IM1, что означает межзвездный метеор номер 1.

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