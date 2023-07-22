Решительная нерешительность. Как вторжение России в Украину положило конец нейтралитету Финляндии и привело к возведению забора на границе

Исследовательница Миркка Оллила по просьбе The Beet рассказывает, как изменились отношения России и Финляндии с начала войны, пишет „Медуза“.

Поезд „Аллегро“, курсирующий между Хельсинки и Санкт-Петербургом, запустили в декабре 2010 года. После церемонии с разрезанием ленточки в финской столице президент страны — на тот момент Тарья Халонен — села в высокоскоростной поезд и впервые пересекла на нем границу. На станции в Выборге к ней присоединился Владимир Путин, который тогда занимал должность премьер-министра.

По прибытии в Петербург Путин восхитился скоростью поезда, благодаря которому время поездки от Хельсинки до второго по величине города России сократилось до трех с половиной часов. „Даже не успели нормально поговорить, — сказал он журналистам. — Говорили о том, как устраивать сотрудничество в приграничной области, в Выборге, как у нас сегодня развиваются экономические связи. Но не только они, но и культурные“. „Все в порядке“, — добавила Халонен на русском.

Запуск „Аллегро“ представлял собой масштабный проект, потребовавший тесного сотрудничества между двумя странами. Но, несмотря на сложное прошлое, тогда Финляндия и Россия сохраняли относительно теплые отношения.

На протяжении следующих 11 лет „Аллегро“ доставлял финнов в Выборг и в Санкт-Петербург, куда они отправлялись в поисках информации о своих корнях, и способствовал популяризации поездок в Азию. Десятки тысяч россиян использовали этот поезд, чтобы добираться до Финляндии на работу, в отпуск или к родственникам. Проведенный министерством иностранных дел Финляндии в 2021 году опрос показал, что всего 16% россиян считали отношения между странами „холодными или напряженными“.

Однако отношения между Россией и Финляндией в одночасье изменились 24 февраля 2022 года, когда Москва начала агрессивную войну против Украины.