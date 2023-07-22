Решительная нерешительность. Как вторжение России в Украину положило конец нейтралитету Финляндии и привело к возведению забора на границе(31)
Весной 2023 года в Финляндии начали возводить забор на границе с Россией. Впервые предложение о строительстве заграждения поступило от Пограничной службы Финляндии еще осенью прошлого года, когда после объявленной Владимиром Путиным мобилизации только за одни выходные на территорию страны ЕС въехало почти 17 тысяч россиян. В апреле Финляндия присоединилась к НАТО, таким образом увеличив границу между Россией и военным альянсом на 1340 километров.
Исследовательница Миркка Оллила по просьбе The Beet рассказывает, как изменились отношения России и Финляндии с начала войны, пишет „Медуза“.
Поезд „Аллегро“, курсирующий между Хельсинки и Санкт-Петербургом, запустили в декабре 2010 года. После церемонии с разрезанием ленточки в финской столице президент страны — на тот момент Тарья Халонен — села в высокоскоростной поезд и впервые пересекла на нем границу. На станции в Выборге к ней присоединился Владимир Путин, который тогда занимал должность премьер-министра.
По прибытии в Петербург Путин восхитился скоростью поезда, благодаря которому время поездки от Хельсинки до второго по величине города России сократилось до трех с половиной часов. „Даже не успели нормально поговорить, — сказал он журналистам. — Говорили о том, как устраивать сотрудничество в приграничной области, в Выборге, как у нас сегодня развиваются экономические связи. Но не только они, но и культурные“. „Все в порядке“, — добавила Халонен на русском.
Запуск „Аллегро“ представлял собой масштабный проект, потребовавший тесного сотрудничества между двумя странами. Но, несмотря на сложное прошлое, тогда Финляндия и Россия сохраняли относительно теплые отношения.
На протяжении следующих 11 лет „Аллегро“ доставлял финнов в Выборг и в Санкт-Петербург, куда они отправлялись в поисках информации о своих корнях, и способствовал популяризации поездок в Азию. Десятки тысяч россиян использовали этот поезд, чтобы добираться до Финляндии на работу, в отпуск или к родственникам. Проведенный министерством иностранных дел Финляндии в 2021 году опрос показал, что всего 16% россиян считали отношения между странами „холодными или напряженными“.
Однако отношения между Россией и Финляндией в одночасье изменились 24 февраля 2022 года, когда Москва начала агрессивную войну против Украины.
В последний раз я приехала из России в Финляндию на „Аллегро“ в марте. Оставшиеся поезда заполнялись быстро, и мне повезло купить билет. В то время „Аллегро“ казался важным символом прочных связей между двумя странами. Он быстро и безопасно транспортировал людей через границу с Финляндией, позволяя покинуть запутавшуюся и непредсказуемую Россию. „Аллегро“ также оставался одной из последних железнодорожных связей с Евросоюзом. Поскольку международное воздушное пространство стремительно закрывалось для рейсов из России, поезда становились одним из основных способов перемещения для тех, кто хотел покинуть страну. Незнакомые люди в вагонах поезда желали друг другу всего наилучшего и безопасности в будущем.
Я поняла, что „Аллегро“, который когда-то символизировал начало новой эры близости, скоро прекратит работу.
„Холодное лицо войны“
Связи между Финляндией и Россией нарушились задолго до вторжения в Украину в феврале 2022 года. Первые признаки упадка относятся к 2014 году, когда Россия аннексировала Крымский полуостров и спровоцировала вооруженный конфликт на востоке Украины. Хельсинки присоединились к экономическим санкциям Евросоюза против России, несмотря на некоторые опасения относительно возможных побочных эффектов подобных мер для экономики самой Финляндии.
Согласно опубликованному в 2016 году отчету Института исследований финской экономики, санкции Евросоюза против России оказали „сравнительно незначительное воздействие“ на финский экспорт, в то время как ответные санкции России оказали „заметное негативное воздействие“ на молочную, мясную и сельскохозяйственную промышленность в Финляндии.
В том же году крупная финская газета „Хельсингин саномат“ сообщила, что отношения между странами складываются „хуже, чем когда-либо за последние десятилетия“.
Как и другие европейские страны, Финляндия сразу же осудила полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года, упомянув и угрозу собственной национальной безопасности. „В данный момент перед Финляндией не стоит прямая военная угроза, но очевидно, что дискурс о вступлении Финляндии в НАТО изменится“, — сказала журналистам в день вторжения возглавлявшая тогда правительство Санна Марин. А финский президент Саули Ниинистё на вопрос о том, что он думает о Путине, произнес ставшую знаменитой фразу: „Маски сняты, и осталось только холодное лицо войны“.
Подобная риторика послужила предзнаменованием грядущей исторической перемены в отношениях Финляндии и России. 18 мая 2022 года Финляндия вместе со Швецией подала заявку на вступление в НАТО. Финский парламент практически единогласно высказался за это решение. Поддержка идеи присоединения к военному альянсу среди населения к тому моменту достигла 76%.
Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года — процесс ее принятия оказался самым быстрым в истории организации. В тот день из-за российско-финской границы протяженностью 1340 километров границы РФ со странами НАТО увеличились вдвое.
По словам финского дипломата и старшего научного сотрудника Центра новой американской безопасности Хели Хауталы, вступление Финляндии в НАТО обозначило не только практические, но и „символические и риторические“ изменения в отношениях страны с Россией. „Ушли в прошлое дни, когда отношения между Финляндией и Россией развивались по-соседски и оценивались позитивно, — объясняет она. — [По версии Москвы] Финляндия [теперь] считается недружественной страной, частью „коллективного Запада“, зловещая природа которого проявляется через НАТО“.
„Это абсолютно новая ситуация для внешней политики и политики безопасности Финляндии“, — подчеркивает Хаутала.
За последние месяцы отношения между двумя странами ухудшились еще сильнее. В мае финское министерство иностранных дел подтвердило сообщения СМИ о том, что Россия заморозила банковские счета дипломатической миссии Финляндии, а финское посольство в Москве рассказало о получении конвертов с порошком неизвестного происхождения.
6 июля Министерство иностранных дел России объявило, что девять финских дипломатов будут высланы из России и что финское консульство в Санкт-Петербурге перестанет функционировать в октябре. Это решение последовало за июньской новостью о высылке из Финляндии девяти российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже.
Поворот кругом
Финляндия запретила въезд гражданам России, путешествующим по шенгенским туристическим визам, в конце сентября 2022 года. Это произошло вскоре после того, как Путин объявил мобилизацию, от которой за границу бежали сотни тысяч человек. Финские власти тогда отчитались о 80-процентном росте количества переходов через границу. По их данным, за одни выходные в страну въехало почти 17 тысяч россиян. Статистическое агентство Финляндии позже сообщило, что за 2022 год в страну из России иммигрировало более шести тысяч человек — больше, чем когда-либо после распада Советского Союза.
В том же сентябре 2022-го финская пограничная служба предложила возвести забор на восточной границе страны из-за „недавних изменений ситуации с безопасностью“.
Дискуссия о заборе возникла не впервые. Летом 2021 года Польша, Латвия и Литва зафиксировали резкий рост нелегальных переходов через границу — тысячи иммигрантов с Ближнего Востока и из Африки пытались попасть на территорию Евросоюза через Беларусь. Европейские лидеры обвинили Беларусь в использовании мигрантов как „оружия“ и в ведении „гибридной войны“ при поддержке России. По мере ухудшения отношений между государствами Польша, Латвия и Литва решили возвести заборы на границе с Беларусью. Но в Финляндии тогда посчитали возведение заграждения на восточной границе слишком затратным — и вскоре публичная дискуссия по этому вопросу выдохлась.
Однако жестокое нападение России на соседнее государство в 2022 году пробудило в Финляндии болезненные воспоминания о Зимней войне 1939–1940 годов против Советского Союза. Летом 2022-го парламент внес поправки в закон „О пограничной охране“, которые позволили бы возвести забор на этой территории. Пограничные войска в свою очередь посчитали возведение заграждения на границе с Россией необходимой мерой для национальной безопасности.
„Основная задача заключается в том, чтобы удостовериться, что граница хорошо контролируется и что мы можем превентивно воздействовать на ситуации, которые могут там случиться“, — подчеркнула глава правительства Санна Марин, после того как парламентские партии поддержали предложение возвести забор в октябре 2022 года.
Согласно заявлению пограничной службы, до конца лета 2023-го в пригороде Иматры Пелколе будет возведен пилотный забор длиной три километра и еще один забор длиной 300 метров в районе военного гарнизона Иммола. Полностью строительство ограждения, которое покроет территорию в районе 200 километров, планируется завершить к 2026 году. Общая стоимость проекта оценивается в 380 миллионов евро (примерно 425 миллионов долларов).
„Забор на границе <…> не появился бы, если бы Россия снова не атаковала Украину, — отмечает сотрудница Центра новой американской безопасности Хели Хаутала. — Случившееся стало большим потрясением для финнов, для отношений Финляндии и России и для политики Финляндии в отношении России в целом. Это явная реакция Финляндии на изменившуюся ситуацию“.
Когда в мае я посетила Иматру, то узнала, что мнения местных разделились. „Забор на границе — это поворот кругом пограничной службы, — сказал один из жителей. — Год назад они говорили, что забора не будет, а теперь уже возводят пилотную версию. Некоторые политики в Хельсинки решили, что [забор] нужен, и начали его строить. Они не стали ничего спрашивать у тех, кто живет в маленьких городах“.
„Теоретически забор может избавить нас от наплыва людей, — сказала женщина, которая живет в Иматре с 1980-х. — Но с другой стороны, есть ли от него какая-то польза? Особенно учитывая, что заграждение относительно низкое“. (Забор, состоящий из проволочной сетки с колючей проволокой, достигает в высоту примерно четырех метров.)
„Для Финляндии это моральный символ, но от него едва ли будет какая-то польза“, — согласилась другая жительница Иматры.
„Аллегро“ перестал курсировать по маршруту Хельсинки — Санкт-Петербург 28 марта 2022 года. Поезда четыре месяца стояли без дела в депо в финской столице, пока в августе железнодорожная компания VR Group не объявила, что списывает все составы „Аллегро“ и запчасти от них на сумму 45,4 миллиона евро (50 миллионов долларов).
Теперь „Аллегро“, который долгие годы улучшал двусторонние отношения, служит символическим примером того, как с февраля 2022 года ухудшились отношения между Россией и Финляндией. Восточная граница Финляндии пустует, а Россия изолирована от Запада. Но процесс разрыва связей продолжается до сих пор.
В конце июня финская таможенная служба начала разворачивать прицепы и полуприцепы с российскими номерами в соответствии с новыми санкциями Евросоюза, направленными на закрытие лазеек, которые позволяли уклоняться от предыдущих запретов. С 10 июля Хельсинки также ввели еще более строгие ограничения для российских граждан. Расторжение долгосрочного контракта на поставку природного газа по трубопроводу между финской энергетической компанией Gasum и российским „Газпромом“ — это еще один пример того, как Хельсинки продолжают разрывать долгосрочные связи (даже с учетом того, что российская компания по-прежнему поставляет в Финляндию сжиженный природный газ).
По мнению дипломата и сотрудницы Центра новой американской безопасности Хели Хауталы, тенденция, вероятно, продолжится до тех пор, пока Россия будет вести войну против Украины. А о том, что случится после войны, остается только догадываться. „По прогнозам, все это продлится еще долго, война будет продолжаться. Как она закончится? И как к тому времени будет выглядеть Россия? — рассуждает Хаутала. — Когда сокращается количество поездок, сокращается и контакт. Все меньше и меньше россиян за последнее время получили опыт пребывания в Финляндии. Сокращение контактов между людьми будет иметь все большее значение“.
„В интересах Финляндии поддерживать с Россией административные отношения, — добавляет Хаутала. — А то, что произойдет дальше, будет зависеть от действий России в будущем“.