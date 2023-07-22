Ляэнеметс: получающие сверхприбыль крупные предприятия должны вносить в общество больший вклад

В своей речи Ляэнеметс обратил внимание на противоречивую ситуацию – с одной стороны часть крупных компаний получает рекордную прибыль, с другой стороны люди и многие местные предприятия страдают от стремительной инфляции.



„Анализ Банка Эстонии показывает, что 40% роста цен за последний период связано с увеличением прибыли предприятий, и только 20% – влияние повышения зарплат. Так что социал-демократы попали точно в цель – повышение зарплаты является одним из ответов на высокую инфляцию. Но нашлись и те, кто высмеивал наши предложения об увеличении минимальной зарплаты. Некоторые из тех, кто утверждал, что минимальную зарплату нельзя повышать из-за недостатка денежных средств, сегодня купаются в сверхприбыли“, – отметил Ляэнеметс.



Крупной прибылью может похвастаться, по словам Ляэнеметса, и ряд предприятий, которые очень значительно влияют на жизнь людей, и особенно на фирмы, занимающиеся экспортом. Рост цен увеличивает неравенство в обществе, и это – экзистенциальная угроза для нашего общества и экономики“, – признал лидер социал-демократов.



„Несправедливо крупная прибыль обязательно станет темой при составлении стратегии госбюджета, поскольку нынешний бюджет не содержит средства для решения важных для общества вопросов – укрепления гражданской обороны, сохранения школьной сети и сокращения очередей к врачам. Увеличение налогообложения для крупных фирм не может быть единственным решением. К примеру, у топливных фирм, у которых прибыль выросла вдвое, лучше возможности для быстрой установки на заправках генераторов и тем самым подготовки общества к кризисам. В готовность к кризисам мог бы инвестировать и телекоммуникационный сектор“, – подчеркнул Ляэнеметс.



Собрание совета уполномоченных открыло летние дни партии, в рамках которых проходят различные политические дискуссии. Под руководством депутатов Европарламента Марины Кальюранд и Свена Миксера началась подготовка к евровыборам 2024 года.