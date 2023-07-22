Раймонд Кальюлайд: автомобильный налог вводится из-за большого дефицита в госбюджете

Я уверен, что жители Эстонии все же понимают, что введение автомобильного налога связано в первую очередь с большим дефицитом в госбюджете.

Я не отрицаю, что забота об окружающей среде повлияла на решение о том, какой автомобильный налог правительство хочет ввести. Но если бы у Эстонии был не дефицит, а профицит бюджета, мы бы, вероятно, сейчас не говорили о новом налоге, верно?

Также плохо, что при обосновании решения о введении налога стараются прикрываться задачами Европейского союза по климату и создать впечатление, что у нас нет другого выбора. Но Брюссель не заставляет нас вводить автомобильный налог.

Вопрос введения автомобильного налога обсуждался весной как часть более широкого налогового пакета. Эстонские власти сами создали дефицит в нашем государственном бюджете, и вопрос налогообложения автомобилей также входит в нашу компетенцию.

Европейский союз не обязывал нас вводить автомобильный налог

Существуют серьезные основания сомневаться в том, действительно ли автомобильный налог ограничивает количество или использование автомобилей. Возможно, наоборот, временно увеличивает?

Увеличение количества автомобилей в Эстонии в первую очередь связано с ростом уровня жизни населения.

Давайте вспомним, что до того, как у нас начался очень быстрый рост цен (вызванный в основном коронавирусом и энергетическим кризисом), заработная плата в Эстонии долгое время росла быстрее цен, и проценты по ипотечным кредитам долго оставались низкими. Это оставляло людям больше денег на руках, и часть этих денег расходовались на новые машины.

Также мифом является утверждение, будто жителю города не нужен автомобиль. Конечно же нужен. Об этом свидетельствует в том числе и огромное количество машин во дворах жилых домов во всех столичных районах.

Также у многих есть ещё и дача, куда нужно ездить. Да и вообще, почему людям надо объяснять или оправдываться за то, какой вид транспорта они предпочитают? Это личный выбор каждого.