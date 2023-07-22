„Манделы из Игорька не получится“. Как Игорь Стрелков поддерживал войну, критиковал Путина и попал в тюрьму

„Это, скорее, в плюс Игорю Ивановичу, что он человек системы. Государев человек!“ — возразил следствию адвокат Молохов. Он сообщил суду, что Стрелков вину не признает, но „не намерен что-то скрывать, мешать следствию“, и назвал аргументы ФСБ голословными.

„Гиркин является известной личностью, имеет связи в правоохранительных органах“, — так следователь ФСБ обосновал необходимость ареста лидера „рассерженных патриотов“ (цитата по „Медиазоне“, внесенной в России в реестр „иностранных агентов“). Следователь отметил, что Стрелков служил в „подразделении, которое проводит оперативно-розыскную деятельность“, а значит имеет навыки конспирации и может легко скрыться.

Со своим подзащитным он встретился уже в суде. Того доставили около пяти вечера и посадили в „аквариум“. На Стрелкове-Гиркине была рубашка цвета хаки, с прессой он не общался. Рядом с „аквариумом“ стоял сотрудник ФСБ с закрытым маской лицом.

Когда Стрелкова заочно судили в Гааге, его не защищал никто. А в Мещанском районном суд Москвы его защитником оказался адвокат Александр Молохов. Он в разное время защищал основателя „МММ“ Сергея Мавроди, националиста Даниила Константинова, чиновницу Минобороны Евгению Васильеву, Настю Рыбку, лидера партии „Яблоко“ Сергея Митрохина и даже умершего в тюрьме Сергея Магнитского. В 2014 году адвокат баллотировался от „Яблока“ в Мосгордуму.

Стрелков уже заочно осужден, правда не в России. В ноябре 2022 года окружной суд Гааги признал его виновным в крушении малайзийского „Боинга“ в небе над Донбассом в июле 2014 года и заочно приговорил к пожизненному заключению.

К вечеру на сайте Мещанского суда появилась карточка дела, из которой выяснилось, что бывшего военного деятеля сепаратистской „республики“ обвиняют в призывах через интернет к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Силовики забрали Стрелкова из московской квартиры около полудня, сообщила днем в пятницу его жена Мирослава Регинская. „Со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении“, — заявила она. Пост с ее цитатой появился днем в канале Стрелкова на 875 тысяч подписчиков. В момент задержания мужа ее не было дома.

РБК со ссылкой на свои источники сообщал, что Стрелкова могли задержать по заявлению Дмитрия Петровского, который работал хирургом в ЧВК „Вагнер“. Он и сам известен критикой властей. Петровский работал в Ярославле пластическим хирургом, там же стал общественным активистом. В марте 2016 года он устроил акцию „Альтернативная Масленица“, во время которой желающие могли сжечь чучела ярославских чиновников. В том же 2016-м избрался муниципальным депутатом от „Единой России“, но в 2018 году его исключили из партии за высказывания об отмене бесплатной медицины и пенсий.

Единственное доказательство — заключение специалиста института криминалистики ФСБ, отметил адвокат: „Там анализируются два этих поста от 25 мая 2022 года, вот эта крымская проблематика и вопрос про безобразие, если не выплачивается денежное довольствие“. По его словам, в деле есть „лишь какое-то непонятный опрос жителя Крыма, который прочитал пост Стрелкова и испытал некое возмущение“.

Как выяснилось в суде, ФСБ возбудила дело в отношении Стрелкова 18 июля. Поводом стали посты в его телеграм-канале от 25 мая. Как заявил Молохов, его подзащитный не отрицает, что „выразил свое мнение по поводу проблематики, связанной с Крымом и по поводу того, что не платят военнослужащим 105 и 107 десантных полков“.

Судью Олесю Менделееву обвиняемый не убедил — она отправила его в СИЗО, удовлетворив ходатайство следствия. Год назад судья Менделеева приговорила московского муниципального депутата Алексея Горинова к семи годам колонии за распространение „фейков“ о российской армии.

„Заявление следователя о том, что я могу скрыться за границу откровенно смешно, я нахожусь в большинстве стран мира в розыске Интерпола, я осужден Гаагским трибуналом к пожизненному заключению за преступление, которое не совершал, — сказал Стрелков. — Как офицер службы государственной безопасности я ни в коем случае не собираюсь скрываться от следствия“.

Игорь Гиркин получил историческое образование, но вместо карьеры в науке уехал воевать в Приднестровье, где шел гражданский конфликт. Потом воевал в Боснии. Согласно официальной биографии, он прошел срочную службу во время первой чеченской войны, затем остался служить по контракту и в итоге оказался в частях специального назначения ФСБ. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе и уволился из ФСБ в звании полковника в 2013 году.

Не менее жестко в адрес первых лиц государства (но не Путина) высказывался основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин, но Петровский считает, что слова „повара Путина“ и попытка военного мятежа с убитыми военными не заслуживают уголовного преследования: „Наше возмущение теми проблемами в Минобороны законно, а то, что сотрудники его высказали — нормально. Нормально, что граждане доводят свое возмущение до первых лиц“.

Петровский никогда со Стрелковым не общался, но уверен: тот со своим „Клубом рассерженных патриотов“ хочет попросту „припасть к бюджетным деньгам“: „Они никакие не патриоты, они клуб рассерженных идиотов“.

Стрелков 18 июля называл „ничтожеством“ и „трусливым бездарем“ человека „во главе страны“, ругал окружение Владимира Путина и ЧВК „Вагнер“. Но его высказывания последних недель ничем не выделяются из его же повседневной риторики последнего года.

„Если посмотреть его ленту телеграм-канала, она вся является призывом к экстремистской деятельности. Начиная с 18 июля, он допускал высказывания, пробуждающие экстремистские желания различных группировок“, — заявил Петровский. Процитировать эти высказывания он отказался.

Петровский подтвердил Би-би-си, что обращался в Генпрокуратуру с просьбой проверить заявления Стрелкова. Он не знает, легло ли в основу уголовного дела именно это заявление — на следственные действия его не вызывали. „Поводом стало то, что гражданин Гиркин выступает против нашей страны, выдавая себя за патриота, — пояснил Петровский Би-би-си. — Он допустил высказывания, оскорбляющие страну, президента, это послужило поводом того, что я написал обращение в Генпрокуратуру“.

В январе 2014 года, в разгар Майдана, Стрелков-Гиркин в качестве сотрудника службы безопасности „православного олигарха“ Константина Малофеева оказался в Киеве для сопровождения „Даров волхвов“, которые в столицу Украины доставили с Афона под эгидой РПЦ.

Уже в марте он принимал участие в захвате Крыма, а в апреле с небольшим отрядом захватил город Славянск в Донецкой области, с чего начался вооруженный конфликт на востоке Украины. Позднее Стрелков рассказывал газете „Завтра“: „Спусковой крючок войны все-таки нажал я. Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге все бы кончилось, как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. И на этом бы кончилось. А практически маховик войны, которая до сих пор идет, запустил наш отряд“.

Как вспоминал в своей книге „85 дней Славянска“ включенный США в список террористов „координатор добровольцев Донбасса“ Александр Жучковский, некие люди из Москвы якобы пытались запретить Стрелкову заходить в Донецкую область, но тот проигнорировал поступавшие сигналы, самостоятельно принял решение о пересечении границы и таким образом разжег продолжающийся до сих пор конфликт.

В первые недели Стрелков предпочитал сохранять анонимность, выступая на публике в балаклаве. 26 апреля 2014 года он впервые дал интервью с открытым лицом и сразу стал героем прокремлевских СМИ, которые активно поддерживали „ополчение Славянска“.

Бои за Славянск продолжались вплоть до 5 июля. На протяжении всего этого времени Стрелков, почти как Евгений Пригожин минувшей зимой, требовал от Москвы военную технику и снаряды, но не дождался ни того, ни другого. Тогда он вывел своих боевиков в Донецк, где провозгласил себя себя „министром обороны ДНР“.