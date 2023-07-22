ВИДЕО | Феерический дебют Лионеля Месси: аргентинец забил победный гол в добавленное время

„Интер Майами“ в рамках группового этапа Leagues Cup встречался с мексиканским клубом „Крус Асуля“, и до четвертой дополнительной минуты счет был 1: 1. Тогда „Интер Майами“ заработал штрафной с чуть более 20 метров и Месси сделал то, что делал много раз за свою долгую карьеру — отправил мяч в ворота.

Месси, который начал матч на скамейки запасных, вышел на поле на 54-й минуте вместе с другим новичком „Интера Майами“ Серхио Бускетсом.

Многие знаменитости пришли посмотреть на дебют Месси. Среди прочих на матче присутствовали баскетболист Леброн Джеймс, легенда тенниса Серена Уильямс, светская львица Ким Кардашьян и, конечно же, владелец „Интер Майами“ Дэвид Бекхэм.

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