В чемпионате Эстонии по блицу сыграют более 160 юных шахматистов

Победители турнира определятся после 9 туров, проведенных по швейцарской системе. Каждому шахматисту на одну партию отводится 3 минуты, еще две секунды добавляется за каждый сделанный ход. По итогам турнира станут известны чемпионы страны в возрастных категориях U8, U10, U12, U14, U16 и U18 среди мальчиков и девочек. Для участия в чемпионате страны зарегистрировалось 168 шахматистов. Рейтинг-лидером и главным фаворитом турнира является Никита Рычагов (рейтинг FIDE в блиц 2158 пунктов эло).

„В рамках детских лагерей Enerhack мы с участниками ежедневно проводим уроки шахмат, на которых многие молодые люди впервые соприкасаются с игрой в шахматы. Игра в шахматы развивает стратегическое мышление, и эту игру также можно считать моделью жизни. Эстония имеет впечатляющее шахматное прошлое в лице Пауля Кереса и мы очень надеемся, что впереди также очень светлое будущее. Чтобы привлекать к шахматам все больше детей, мы решили поддерживать как чемпионат Эстонии по блицу, так и деятельность Эстонской шахматной федерации. Я сам играю в шахматы с 7 лет и шахматные навыки очень помогли мне в жизни при принятии обдуманных и взвешенных решений“, – сказал сооснователь и руководитель проекта Enerhack Игорь Крупенский.