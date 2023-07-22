22.07.2023, 12:51
Скончался тренер молодёжной команды „Флоры“, общественный деятель и образец для подражания
ФОТО: | Delfi Meedia
Футбольный клуб „Флора“ сообщил на своем официальном сайте, что Тоомас Хурт (06.04.1960 - 21.07.2023), давний болельщик таллинской „Флоры“, родитель, молодежный тренер, общественный деятель и образец для подражания, скончался в пятницу.
„Мы чтим память большого друга и коллеги, выражаем глубочайшие соболезнования близким Тоомаса и склоняем головы в скорби“, - пишет футбольный клуб на своем официальном сайте.
В память о Тоомасе молодёжная команда „Флоры“ до 21 года в субботу и основная команда „Флоры“ в воскресенье начнут свои матчи с минуты молчания“, — говорится на официальном сайте „Флора“.
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