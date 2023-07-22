Скончался тренер молодёжной команды „Флоры“, общественный деятель и образец для подражания

„Мы чтим память большого друга и коллеги, выражаем глубочайшие соболезнования близким Тоомаса и склоняем головы в скорби“, - пишет футбольный клуб на своем официальном сайте.

В память о Тоомасе молодёжная команда „Флоры“ до 21 года в субботу и основная команда „Флоры“ в воскресенье начнут свои матчи с минуты молчания“, — говорится на официальном сайте „Флора“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.