Пользователи арендных машин: личный автомобиль – это грабительская роскошь

Инвестор и экономист Кристьян Лийвамяги утверждает, что в наши дни вождение собственного автомобиля и его содержание – роскошь, которая на тысячи евро дороже, чем пользование такси.

Он записал расходы на свой личный электромобиль Škoda Enyaq и сравнил их с прейскурантом такси. В расчетах были учтены все расходы, связанные с автомобилем, начиная с автолизинга и заканчивая заменой резины. Выяснилось, что такси может обойтись дешевле на 2134 евро в год.

9485 евро в год тратит Кристьян Лийвамяги на свой личный электромобиль Škoda Enyaq. 7350 евро в год обошлось бы Кристьяну Лийвамяги пользование такси при таком же километраже, с учетом стоимости километра в 0,5 евро и платы за начало поездки в 2 евро.