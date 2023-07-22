Польшу, отказавшую россиянам в визах, лишили права на проведение молодежного ЧМ по борьбе
Польша не сможет принять молодежный чемпионат мира по борьбе в следующем месяце.
Польша была лишена права проведения молодежного чемпионата мира по спортивной борьбе (спортсмены до 20 лет) из-за невыполнения контрактных обязательств по обеспечению визовой поддержки участникам.
Теперь соревнование будет принимать с 14 по 20 августа Амман, Иордания.
Понятно, что в центре внимания находятся российские спортсмены. Сборная России пропустила прошедший в июне чемпионат Европы, потому что их спортсменам изначально не давали визы, а получив их позже, не смогли попасть туда вовремя.
В апреле члены Международной федерации борьбы (United World Wrestling) проголосовали за допуск к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси. Единственным условием оставалось то, что спортсмены из этих стран не должны активно поддерживать войну в Украине или быть связанными с военными.
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в прошлом месяце заявил, что если спортсменам их страны предстоит выступать на парижской Олимпиаде в цветах олимпийского флага, т.е. нейтральном, то они должны ехать во Францию на танках.
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