ФОТО | Rally Estonia:Тянак в первой десятке, двух лидеров разделяет всего 3 секунды

Пятница:

Второй спецучасток: Тянак выиграл СУ2, за ним следовал Тьерри Невилль (+5,0) и Калле Рованперя (+9,1). Невилль стал абсолютным лидером ралли, опередив Рованперя на 3,2 секунды и Эсапекку Лаппи на 4,5 секунды. Гоняя с пятиминутным штрафом, Тянак в пятницу пытался подняться как можно выше в общем зачете.

Тянак снова стал самым быстрым на СУ3, то есть он выиграл все три спецучастка. Невилль был вторым (+1,8), а Рованперя третьим (+2,5). В классе WRC2 Эгон Каур, Роберт Вирвес и Георг Линнамяэ продолжили хорошо выступать после СУ3. Лидировал Оливер Сольберг, Андреас Миккельсен второй (+9,0), Каур третий (+21,0), Сами Паяри четвертый (+23,5), Вирвес пятый (+23,6) и Линнамяэ шестой (+26,0).

На СУ4 Тянак снова был лучшим. После четырех побед Тянак поднялся на 31-е место в общем зачете (+4,50,0 для Невилла). Второе время показал Невилль (+1,6), а третье – Рованперя (+4,5). В WRC2 Линнамяэ одержал победу, опередив Сольберга на 2,6 секунды, который поднялся на третье место в общем зачете. Каур был четвертым (+5,1), а Вирвес был восьмым (+10,5). В общем зачете Сольберг опережал Миккельсена на 13,5 секунды и Георга на 23,4 секунды.

На СУ5 закончилась серия побед Тянака, тогда уже Рованперя был самым быстрым. Тянак проиграл ему 3,5 секунды. В общем зачете эстонец поднялся на 21-е место. В WRC2 из-за поломки подвески лидер Сольберг выбыл из соревнований, и его день завершился. На СУ6 Рованперя, снова выиграл, опередила Невилля на 2,3 секунды. Тянак поднялся на 17-е место в общем зачете (+4,52,3), Миккельсен лидировал в WRC2 после СУ6. Каур стал вторым (+16,0), Сами Паяри — третьим (+16,1).