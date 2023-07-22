ФОТО | Rally Estonia:Тянак в первой десятке, двух лидеров разделяет всего 3 секунды
В эти дни на дорогах Южной Эстонии проходит восьмой этап чемпионата мира по авторалли. В пятницу было запланировано семь спецучастков. Отт Тянак (M-Sport), стартовавший с пятиминутным штрафом из-за замены двигателя, выиграл первые четыре заезда и с каждым участком продолжал подниматься в общем зачете. К вечеру пятницы лидировала Калле Рованперя (Toyota), Тянак занял 11-е место.
Пятница:
Второй спецучасток: Тянак выиграл СУ2, за ним следовал Тьерри Невилль (+5,0) и Калле Рованперя (+9,1). Невилль стал абсолютным лидером ралли, опередив Рованперя на 3,2 секунды и Эсапекку Лаппи на 4,5 секунды. Гоняя с пятиминутным штрафом, Тянак в пятницу пытался подняться как можно выше в общем зачете.
Тянак снова стал самым быстрым на СУ3, то есть он выиграл все три спецучастка. Невилль был вторым (+1,8), а Рованперя третьим (+2,5). В классе WRC2 Эгон Каур, Роберт Вирвес и Георг Линнамяэ продолжили хорошо выступать после СУ3. Лидировал Оливер Сольберг, Андреас Миккельсен второй (+9,0), Каур третий (+21,0), Сами Паяри четвертый (+23,5), Вирвес пятый (+23,6) и Линнамяэ шестой (+26,0).
На СУ4 Тянак снова был лучшим. После четырех побед Тянак поднялся на 31-е место в общем зачете (+4,50,0 для Невилла). Второе время показал Невилль (+1,6), а третье – Рованперя (+4,5). В WRC2 Линнамяэ одержал победу, опередив Сольберга на 2,6 секунды, который поднялся на третье место в общем зачете. Каур был четвертым (+5,1), а Вирвес был восьмым (+10,5). В общем зачете Сольберг опережал Миккельсена на 13,5 секунды и Георга на 23,4 секунды.
На СУ5 закончилась серия побед Тянака, тогда уже Рованперя был самым быстрым. Тянак проиграл ему 3,5 секунды. В общем зачете эстонец поднялся на 21-е место. В WRC2 из-за поломки подвески лидер Сольберг выбыл из соревнований, и его день завершился. На СУ6 Рованперя, снова выиграл, опередила Невилля на 2,3 секунды. Тянак поднялся на 17-е место в общем зачете (+4,52,3), Миккельсен лидировал в WRC2 после СУ6. Каур стал вторым (+16,0), Сами Паяри — третьим (+16,1).
На СУ7 победу одержал Тянак, вторым стал Лаппи (+2,0). Лаппи также опередил Эванса и занял третье место. К тому времени, когда прибыли гонщики WRC2, дождь перевернул рейтинг вверх дном. Больше всех проиграл Каур, опустившийся со второго места на седьмое (+1,30,7 для лидера Миккельсена). Линнамяэ и Вирвес уступили лучшим более 40 секунд, но продолжали занимать четвертое (+1,06,3) и пятое (+1,10,6) места соответственно. Благодаря этому Тянак поднялся на 12-е место в общем зачете (+4,48,8 для Рованперя).
Тянак снова стал самым быстрым на СУ8, завершившемся днем, опередив Эванса на 1,1 секунды и Рованперя на 1,8 секунды. К вечеру пятницы четверка лучших Ралли Эстонии была в пределах 14,1 секунды. Первое место занял Рованперя, которому Невилщь уступил 3,0, Лаппи 12,2 и Эванс 14,1 секунды. Тянак поднялся на 11-е место. Миккельсен лидирует в WRC2.
Общий зачет на вечер пятницы:
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