Эстонский премьер обещала Украине 300 млрд российского имущества. В Брюсселе этим „занимаются“, но деньги стоят
Европейский союз заявил еще осенью прошлого года, что резервы Центробанка России (ЦБ РФ), заблокированные на Западе, следует направить Украине на компенсацию причиненного войной ущерба. Среди обещавших это была и премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Но до сих пор Украина этих денег не увидела. При этом эстонский премьер не говорит, какие силы препятствуют отправке денег Украине, пишет Ärileht.
Как утверждается, заблокировали имущество Центробанка РФ еще в феврале 2022 года. Позже стали говорить, что эти деньги надо использовать для восстановление разрушенного в Украине. По оценке Еврокомиссии, стоимость связанного с ЦБ РФ имущества в странах ЕС и Большой семерки может составлять 300 млрд евро. По заверению политиков, этими темами занимаются полтора года. Результатов не достигнуто.