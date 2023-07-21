Эстонский премьер обещала Украине 300 млрд российского имущества. В Брюсселе этим „занимаются“, но деньги стоят

Как утверждается, заблокировали имущество Центробанка РФ еще в феврале 2022 года. Позже стали говорить, что эти деньги надо использовать для восстановление разрушенного в Украине. По оценке Еврокомиссии, стоимость связанного с ЦБ РФ имущества в странах ЕС и Большой семерки может составлять 300 млрд евро. По заверению политиков, этими темами занимаются полтора года. Результатов не достигнуто.