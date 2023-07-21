ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (513-й день) | Эрдоган надеется вернуть Путина в „зерновую сделку“
Подводим итоги еще одного дня войны.
Эрдоган надеется вернуть Путина в „зерновую сделку“
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал западные страны пойти навстречу требованиям России для восстановления черноморского зернового коридора.
„У России есть определенные ожидания. Если они будут преодолены, то Россия выступает за активную работу этого зернового коридора, - заявил Эрдоган, который участвовал в переговорах по заключению сделки. - Мы знаем, что у Путина есть определенные ожидания от западных стран. Западные страны должны предпринять шаги по этому вопросу“.
Он подтвердил, что будет разговаривать с Путиным по телефону и надеется встретиться с ним в Турции в следующем месяце. Эрдоган выразил надежду, что переговоры смогут привести к возобновлению „зерновой сделки“ в Черном море.
Эрдоган также предупредил, что прекращение зерновой инициативы приведет к росту мировых цен на продовольствие, усилению голода и вызовет новые волны миграции.
В Харькове впервые бывшего полицейского осудили за госизмену
Суд в Харькове признал бывшего сержанта полиции виновным в госизмене за сотрудничество с россиянами во время оккупации Купянского района Харьковской области и осудил на 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщают пресс-службы Харьковской областной прокуратуры и Государственного бюро расследований.
По данным следствия, в июне 2022 года полицейский добровольно перешел на сторону России и сотрудничал с россиянами, которые оккупировали Купянск. Сначала он занял должность „временного начальника группы конвойной службы“, а затем стал „командиром одного из отделений охраны“ оккупационной „милиции“ в Купянске.
Одной из его основных задач было конвоирование незаконно задержанных местных жителей. Зафиксированы случаи, когда он бил задержанных и издевался над ними.
Белгородский губернатор: От удара украинского снаряда поврежден жилой дом
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района от снаряда ВСУ поврежден частный жилой дом, два автомобиля, линии электро- и газоснабжения. Люди не пострадали.
Задержан Игорь Стрелков (Гиркин)
В Москве задержан бывший офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин), который в 2014 году руководил войсками самопровозглашенной „Донецкой народной республики“ (“ДНР“). Сотрудники правоохранительных органов увели Стрелкова из дома , а в его квартире провели обыск.
По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК „Вагнер“. В Telegram-канале Стрелкова появилось сообщение от его жены Мирославы Регинской, которая утверждает, что против ее мужа выдвинуты обвинения в экстремизме.
В Николаевской области горят заминированные поля
В Николаевской области ситуацию с природными пожарами осложняет минирование территории, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. По ее данным, из-за жары, неосторожного обращения с огнем или поджогов заминированные поля загораются, что приводит к детонации.
Россия нанесла ракетный удар по зерновым терминалам в Одесской области
Россия в ночь на пятницу нанесла ракетный удар по одному из агропромышленных предприятий в Одесской области. Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, удар был нанесен ракетами типа „Калибр“, которые летели на очень низкой высоте, поэтому попадание произошло фактически с сигналом воздушной тревоги. Повреждено много сельскохозяйственной и спасательной техники, добавила Гуменюк.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил попадание в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области, сообщает УНИАН. Враг уничтожил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. Кроме того, пострадали два человека. Они получили резаные раны от осколков стекла. Им оказана вся необходимая медицинская помощь, - сказал Кипер.
ФРГ передала Украине первые танки Leopard 1
Германия передала Украине новую партию военной помощи, следует из реестра на сайте правительства ФРГ. В новый пакет вошли первые десять танков Leopard 1А5 и 80 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun, а также 20 пулеметов MG3, устанавливаемые на танки Leopard 2, БМП Marder и инженерные бронемашины Dachs; 1035 выстрелов и 1064 дымовых боеприпасов калибра 155 мм; 1 мостовая система и 12 специальных прицепов; 10 наземных смотровых радаров; 16 грузовиков Zetros; 4 автомобиля для патрулирования границы и 100 тысяч аптечек первой помощи.
Генштаб ВСУ: Россия попыталась вернуть позиции на севере Запорожской области
За минувшие сутки российские войска предпринимали попытки вернуть утраченные позиции на севере Запорожской области, но в районе севернее Приютного им не удалось добиться этой цели, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке. В сообщении отмечается, что ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.
В то же время российские войска по-прежнему сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где за прошедшие сутки произошло 32 боестолкновения. На Купянском направлении украинские солдаты держат оборону, отбив атаки россиян юго-западнее Масютовки Харьковской области, а на Бахмутском направлении отразили атаки противника на юго-западной окраине Клещеевки, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
ISW: Потери ЧВК „Вагнер“ составили 80 процентов
Общие потери ЧВК „Вагнер“ во время войны составили около 80 процентов, при этом убитыми - 28 процентов. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) со ссылкой на источник, связанный с наемниками. Источник, который, в свою очередь, ссылается на одного из командиров „Вагнера“ с позывным Маркс, сообщил, что всего в Украине воевали 78 тысяч наемников, из них 49 тысяч были осужденными. По словам Маркса, в настоящее время в строю осталось 25 тысяч боевиков, из которых 10 тысяч расквартированы в Беларуси, а остальные находятся в отпусках, предположительно в России.
В Пентагоне рассказали о хищениях и возврате западного оружия в Украине
В первые месяцы войны имели место факты хищения западных вооружений в Украине, однако оружие удалось найти и изъять, сообщает CNN со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона, датированный 6 октября 2022 года. В документе Минобороны США рассказывается о проблемах с мониторингом поставляемых вооружений на местах, а также о нескольких случаях хищений, вскрытых спецслужбами Украины.
Так, в конце июня 2022 года преступная группа во главе с неназванным российским чиновником смогла по фальшивым документам войти в состав добровольческого батальона и похитить гранатомет, пулемет и более 1000 патронов. Украинской разведке удалось вернуть похищенное. В тот же период спецслужбы разоблачили группу торговцев, занимавшихся продажей оружия и боеприпасов, похищенных на юге страны. Кроме того, были задержаны граждане Украины, выдававшие себя за сотрудников гуманитарных организаций, которые украли бронежилеты на сумму 17 тысяч долларов. В августе 2022 года спецслужбы задержали группу бойцов добровольческого батальона, которые похитили 60 винтовок и около 1000 патронов к ним предположительно для продажи на черном рынке.
В районе Крымского моста была объявлена воздушная тревога
Поздно вечером 20 июля Крымский мост был в срочном порядке временно закрыт. В „оперштабе“ аннексированного РФ региона сообщили об объявлении воздушной тревоги. „Мост временно закрыт. Звучит сигнал „Воздушная тревога“. Всем покинуть мост“, - говорилось в публикации в Telegram-канале. Позднее движения по мосту было возобновлено.
На основе материалов DW.