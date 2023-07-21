ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (513-й день) | Эрдоган надеется вернуть Путина в „зерновую сделку“

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района от снаряда ВСУ поврежден частный жилой дом, два автомобиля, линии электро- и газоснабжения. Люди не пострадали.

Одной из его основных задач было конвоирование незаконно задержанных местных жителей. Зафиксированы случаи, когда он бил задержанных и издевался над ними.

По данным следствия, в июне 2022 года полицейский добровольно перешел на сторону России и сотрудничал с россиянами, которые оккупировали Купянск. Сначала он занял должность „временного начальника группы конвойной службы“, а затем стал „командиром одного из отделений охраны“ оккупационной „милиции“ в Купянске.

Суд в Харькове признал бывшего сержанта полиции виновным в госизмене за сотрудничество с россиянами во время оккупации Купянского района Харьковской области и осудил на 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщают пресс-службы Харьковской областной прокуратуры и Государственного бюро расследований .

Он подтвердил, что будет разговаривать с Путиным по телефону и надеется встретиться с ним в Турции в следующем месяце. Эрдоган выразил надежду, что переговоры смогут привести к возобновлению „зерновой сделки“ в Черном море.

„У России есть определенные ожидания. Если они будут преодолены, то Россия выступает за активную работу этого зернового коридора, - заявил Эрдоган, который участвовал в переговорах по заключению сделки. - Мы знаем, что у Путина есть определенные ожидания от западных стран. Западные страны должны предпринять шаги по этому вопросу“.

Германия передала Украине новую партию военной помощи , следует из реестра на сайте правительства ФРГ. В новый пакет вошли первые десять танков Leopard 1А5 и 80 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun, а также 20 пулеметов MG3, устанавливаемые на танки Leopard 2, БМП Marder и инженерные бронемашины Dachs; 1035 выстрелов и 1064 дымовых боеприпасов калибра 155 мм; 1 мостовая система и 12 специальных прицепов; 10 наземных смотровых радаров; 16 грузовиков Zetros; 4 автомобиля для патрулирования границы и 100 тысяч аптечек первой помощи.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил попадание в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области, сообщает УНИАН . Враг уничтожил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. Кроме того, пострадали два человека. Они получили резаные раны от осколков стекла. Им оказана вся необходимая медицинская помощь, - сказал Кипер.

Россия в ночь на пятницу нанесла ракетный удар по одному из агропромышленных предприятий в Одесской области . Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, удар был нанесен ракетами типа „Калибр“, которые летели на очень низкой высоте, поэтому попадание произошло фактически с сигналом воздушной тревоги. Повреждено много сельскохозяйственной и спасательной техники, добавила Гуменюк.

В Николаевской области ситуацию с природными пожарами осложняет минирование территории, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. По ее данным, из-за жары, неосторожного обращения с огнем или поджогов заминированные поля загораются , что приводит к детонации.

По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК „Вагнер“. В Telegram-канале Стрелкова появилось сообщение от его жены Мирославы Регинской, которая утверждает, что против ее мужа выдвинуты обвинения в экстремизме.

В Москве задержан бывший офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин) , который в 2014 году руководил войсками самопровозглашенной „Донецкой народной республики“ (“ДНР“). Сотрудники правоохранительных органов увели Стрелкова из дома , а в его квартире провели обыск.

Генштаб ВСУ: Россия попыталась вернуть позиции на севере Запорожской области

За минувшие сутки российские войска предпринимали попытки вернуть утраченные позиции на севере Запорожской области, но в районе севернее Приютного им не удалось добиться этой цели, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке. В сообщении отмечается, что ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время российские войска по-прежнему сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где за прошедшие сутки произошло 32 боестолкновения. На Купянском направлении украинские солдаты держат оборону, отбив атаки россиян юго-западнее Масютовки Харьковской области, а на Бахмутском направлении отразили атаки противника на юго-западной окраине Клещеевки, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

ISW: Потери ЧВК „Вагнер“ составили 80 процентов

Общие потери ЧВК „Вагнер“ во время войны составили около 80 процентов, при этом убитыми - 28 процентов. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) со ссылкой на источник, связанный с наемниками. Источник, который, в свою очередь, ссылается на одного из командиров „Вагнера“ с позывным Маркс, сообщил, что всего в Украине воевали 78 тысяч наемников, из них 49 тысяч были осужденными. По словам Маркса, в настоящее время в строю осталось 25 тысяч боевиков, из которых 10 тысяч расквартированы в Беларуси, а остальные находятся в отпусках, предположительно в России.

В Пентагоне рассказали о хищениях и возврате западного оружия в Украине