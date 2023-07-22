МНЕНИЕ | Пирита-Козе заслуживает прямого сообщения с центром города(9)
Разговор вице-мэра о том, чтобы сделать общественный транспорт более эффективным и быстрым, в действительности означает значительную потерю времени и изменение уклада жизни жителей Пирита-Козе. Мы этого не приемлем, — пишет Елена Лоренц, член правления квартирного товарищества в Пирита-Козе.
Нам обещают одно, а делается прямо противоположное
Обещают более быстрые стыковки между автобусами, но в действительности, чтобы добраться до центра города, необходимо в начале пути уже сделать пересадку. Обещают увеличение количества пассажиров, а на деле количество отправлений автобуса значительно уменьшается. Обещают модернизацию маршрутной сети, но на деле район с растущим населением будет обслуживать один автобус. Людей призывают отдавать предпочтение общественному транспорту, но автобусная остановка с нормальным количеством отправлений будет перенесена на 1,6 километра дальше, чем прежде.
Решение перенести линию номер 5 за пределы Пирита-Козе означает, что на автобусное движение можно полагаться все меньше и меньше.
Пустословие далеко от реальности
Перенос конечной остановки автобусного маршрута № 5 с улицы Метсакооли на Прийсле мало что дает жителям Прийсле — у них уже есть достаточно вариантов. Да и в район Пирита этим маршрутом из Ласнамяэ они не смогут добраться, потому что остановка парка Лиллепи находится на окраине Пирита. Однако это изменение означает значительную потерю времени и изменение уклада жизни жителей Пирита-Козе.
Разговоры о том, что мы компенсируем удаление автобуса № 5 за счет увеличения количества отправлений автобуса № 6, не отвечает потребностям жителей и не компенсирует утрату. Школа под открытым небом Константина Пятса для детей и молодежи с особыми образовательными потребностями также нуждается в хорошем транспортном сообщении.
Наш родной край с былым хорошим сообщением становится тихим задним двором, из которого добраться до города становится проблематично.
От вице-мэра мы слышим, что нас, жителей Пирита-Козе, слишком мало, „нет смысла делать круг“, да и вообще не стоит ожидать, чтобы автобус подъезжал бы именно к дому. Другими словами: сделать общественный транспорт быстрее и эффективнее, но не для вас, добрые жители Пирита-Козе. В итоге мы остаемся в стороне от развития Таллинна в целом, а за право получать равноценные блага, нам приходится оправдывать свое существование. Невозможно требовать, чтобы район-сад рядом с заповедником предлагал такое же количество пользователей общественного транспорта, как Ласнамяэ с его многоквартирными домами.
Население растет
В последние годы городская власть разрешала строить здесь новые жилые дома и пансионат. Городская власть не обеспечила нам детские сады или школы рядом с домом. В районе нет ни одного магазина, в основном жилые дома, которых строится все больше и больше. Следовательно, та самая городская власть должна отвечать за то, чтобы обеспечить развивающийся район необходимой инфраструктурой, в том числе близкое и удобное транспортное сообщение.
Мы оскорблены и возмущены тем, что изменение маршрута автобуса не обсуждалось с местным сообществом и его хотят провести очень быстро, всего за десять дней.
Обеспечение эффективного общественного транспорта в соответствии с потребностями людей является обязанностью муниципалитета, и налогоплательщики вправе рассчитывать на то, что эта обязанность будет выполняться и впредь.