„Да, нас много, но не помогает наша поддержка“. Как болельщики „Нарва-Транса“ ездили на главный матч года
В четверг, 20 июля, обладатель Кубка Эстонии нарвский „Транс“ играл с командой из Еревана „Пюник“. На нарвском стадионе провести игру было нельзя, он не соответствует европейским стандартам. Домашней ареной для „Транса“ на одну игру стал стадион в Раквере.
Чтобы все желающие смогли поболеть за своих, „Нарва-Транс“ организовал фанатский выезд на автобусе. В 16:30, за два часа до начала матча, автобус отходил от стадиона „Калев“. Конечно, многие добирались сами. Болельщиков на трибунах в Раквере было больше 200. В автобусе места забронировали 42 человека. Вместе с болельщиками в Раквере отправился корреспондент RusDelfi.
Кто едет в автобусе?
Михаил едет с сыном Арсением, который занимается футболом уже год, этим летом успел провести две смены в лагере „Нарва-Транс“. Папа больше за триатлон и плавание, но раз сыну нравится футбол, то сопровождает его на тренировки и сейчас – на матч.
– Сын захотел попасть на матч, тем более игра в рамках Лиги конференций, поэтому едем, –говорит Михаил.
На вопрос „Как думаешь, победит твоя любимая команда?“, Арсений отвечает, что да, три гола забьют.
В автобусе много детей с родителями. И мальчики, и девочки в форме „Нарва-Транса“. Они радостные, с восторгом ждут игру.
Юля, мама восьмилетнего Эрика, рассказывает, что сын уже почти год увлечен футболом, ходит на все тренировки. В разговоре выясняется, что близкие родственники Эрика – профессиональные футболисты, но живут в другой стране.
– За кого будешь болеть, Эрик?
– За Ири и Матросова.
– Это твои кумиры?
Эрик скромно кивает.
Едут на матч и совсем малыши – за компанию с родителями или с братьями и сестрами. Им вручили планшеты, чтобы занять на время дороги.
В конце салона едут Вика и Эва – обаятельные девушки. Говорят, они не прям фанатки, но активно интересуются футболом, ходят в Нарве почти на все встречи.
– Как сыграет команда, на ваш взгляд, сегодня?
– Супер! – Восторженно говорит одна из них.
– Надеемся на лучшее, – отвечает другая.
За ними сидит веселая компания молодых людей. Внимание: спойлер! Они потом будут громче всех кричать на стадионе „Только Нарва – только победа!“, вдохновляя остальных поддерживать свою команду громкими криками и хлопками.
Алексей – футбольный болельщик года с 2000-го – объясняет, что нужно обязательно поддерживать родную команду.
– „Нарва-Транс“ – местная команда, которую надо поддерживать всегда и везде. И это европейский турнир, статусное мероприятие, нельзя было не поехать.
– Это хорошо, может помочь команде. Учитывая, что в чемпионате у нас дела не так хорошо идут. Взяли Кубок Эстонии – это прекрасно. Теперь надо дальше играть, – говорит другой участник компании.
– Да, как взяли кубок, мы подумали, что неплохо бы съездить на матч куда-нибудь в Европу, поддержать наших. Но матч был в Армении, и перелет был очень дорогой, поэтому решили, что в Эстонии сходим поболеть, и вот – едем, – добавляет Алексей.
– Ваш прогноз на игру?
– Хотелось бы ничью, еще бы и забить, – отвечает болельщик с большим стажем.
– Забить и не пойти на матч? – шутит один из них.
– 0:3 будет – вот прям точно, – включается в разговор еще один парень из веселой компании.
Ребята продолжают шутить, они в отличном настроении.
"„Транс“ не может себе позволить сильных игроков“
Едет в Раквере и Евгений Рогов, музыкант, ведущий многих мероприятий в Нарве, он болеет за „Нарву-Транс“ с самого основания команды.
– Как оцениваете шансы?
– Будем честны. Команда соперников сильнее и по уровню подготовки, и по бюджету. Тяжело с сильными командами состязаться. Будем надеяться. Но дело не в этом. А важно то, что ребята выиграли Кубок Эстонии. Не дай бог, „Нарва-Транс“ последний раз играет в европейских кубках.
– Сколько забьют?
– Смотря, кто первым забьет. Если нашим, то все – все пропало, будет 0:3. Если мы первый мяч закатим в ворота, то шансы будут, тогда наши проиграют 1:2. Для настроения, конечно, надо забить первыми гол. Но та команда опытнее, ее рейтинг выше.
– Армяне сильнее, это да, – включается в разговор Олег Фёдоров, хороший знакомый Рогова. Они сидят рядом в автобусе. – Я только второй год болею. У меня сын начал болеть. Ну и я с ним. Сын даже летал в Армению поддержать наших. Кстати, команда перед финалом Кубка Эстонии была у нас в гостях. Парни говорили, что если выиграют, то привезут показать кубок к нам домой, на стол в саду поставят. Пока не привезли. Я им тогда не очень поверил, что выиграют. Но они собрались и смогли одержать победу. Может, и сегодня соберутся.
– Это еще вопрос бюджета, есть бюджет – есть игроки. А у нас его нет. „Транс“ не может себе позволить сильных игроков. Даже запасных игроков это касается. Для чего нужны замены? На каждой позиции должен быть кто-то на замене, чтобы если выходит другой игрок, он должен усилить игру, а не наоборот. В „Левадии“, „Флоре“ на одной позиции по несколько футболистов. И еще: у нас совсем молодые ребята играют. Одно дело – чемпионат Эстонии, и другое – европейский кубок. Даже на психологическом уровне им сложнее будет играть с такой сильной командой, игроки которой намного опытнее.
Жаль, что наш стадион в Нарве не соответствует европейским требованиям. Мы бы должны были этот матч смотреть в Нарве, а едем в Раквере, – продолжает Рогов, ему точно небезразлично, как обстоят дела со спортом в Нарве. Кроме того, по образованию он, как оказалось, спортивный тренер.
Рогов ищет причины, почему не все так хорошо в Нарве в спортивной жизни:
– Раньше отбирали детей в секцию, а сейчас берут всех. А детей в городе не так много. Вопрос в тренерах еще. Раньше они ходили по школам, искали детей талантливых. Нельзя убирать детские спортшколы, у нас вот говорят, что надо перейти на клубную работу. Так вообще же притока не будет в команды. Обычно очень активны дети из асоциальных семей, они круче в спорте, им приходится быть живчиками. А у этих семей нет денег. Они не приведут своих мальчишек за деньги в какой-нибудь клуб. У нас уже спортивные секции превратились в кружки. Хотим хороший клуб – надо обо всем этом думать заранее. И успех на матчах – это еще вопрос бюджета, есть бюджет – есть игроки. А у нас его нет. „Транс“ не может себе позволить сильных игроков.
Рогов также считает, что многое зависит от спортивной культуры в целом. А она сама не появляется, ее надо воспитывать.
– На местные игры по 200-300 болельщиков приходит. Я вот был в Англии, там когда проходит матч – это праздник. Город вымирает. Все смотрят игру. Кто – дома, кто – в пабе, кто – на стадионе. У нас нет этого. Да и раньше не было. Во время хоккейных матчей еще город замирал, но это раньше было. Родители должны прививать детям эту культуру. Особенно если у тебя ребенок играет - приезжай на встречи, смотри. Если у нас примерно 200 детей занимаются футболом, то как не поехать и не поболеть за свой клуб? Уже, как минимум, 400 болельщиков будет. Появились же специалисты по работе с болельщиками. Например, Саша Дмитриев – молодец – начал это развивать. И собираться стали больше на трибунах. А сейчас снова меньше приходит.
– Если бы чаще наши выходили на европейский уровень, то болельщикам интереснее было бы, – добавляет Олег Фёдоров.
„Результат вторичен, главное – игра“
Рядом с Олегом и Евгением в автобусе сидит Андрей Авраменко. Сейчас он учитель физкультуры в нарвской школе, а в прошлом – тренер детских и юношеских команд в системе „Нарва-Транс“. Раньше он много времени уделял футболу, не может и сейчас пропустить такое событие – международную игру. Он философски настроен:
– Прогноз? Если не принимать во внимание результаты первой игры команды, то веры бы больше было. Но футбол прекрасен своей непредсказуемостью. Почему бы нам не сыграть сегодня так, чтобы выиграть? Если не пропустим первый мяч, то можно ожидать успеха. Надежда есть. Но самое важное – симпатия и любовь к нашей команде, я хочу частичку своей энергии им отдать, результат вторичен, главное – игра. Хочу в этот вечер быть вместе с ними, с Нарвой, с Эстонией. Такое патриотическое у меня настроение.
На стадионе
У входа на стадион почти все начинают здороваться друг с другом, практически все знакомы. Проходит большая группа из автобуса, много тех, кто приехал на машинах. Из-за проверки билетов образуется очередь. Уже звучат сигналы, игра начинается. Кто-то идет сразу занимать места, кто-то – заглядывает в кафе.
Дети в основном выбирают места поближе к полю, но многие сидят с родителями чуть выше на трибунах. Приехала поболеть за своих и Маарика, участница женской команды „Транса“. Ее громкий голос, когда она болеет за своих, слышен, наверное, даже за футбольным полем. Маарика здесь с мужем и тремя детьми. Рогов, наверное, порадовался – не все так плохо с культурой болельщиков в Нарве.
„Транс“ пропускает мяч. Трибуна ненадолго затихает.
– Да, нас много, но не помогает наша поддержка, – чуть грустно улыбается Маарика.
– Скучно, если честно. Хочется, чтобы играли, а они, как мухи пришибленные. Может, не верят в свои силы после первой выездной игры, – делится впечатлением Маарика, обнимая сразу двух своих детей, – Не знаю, смогут или нет выиграть, я буду их поддерживать. Команда не из самых сильных, но игроки – все родные. Иногда, кстати, можно проиграть, но получить удовольствие от игры. А если и проигрыш, и удовольствия нет, то совсем обидно. Хочется, чтобы играли с удовольствием.
Похоже мнение „вряд ли выиграют, но будем надеяться и все равно поддерживаем“ – самое популярное среди болельщиков „Транса“.
„То, как команда играет в последнее время, – это позор“
К крикам активных болельщиков „Только Нарва, только победа!“ добавляется барабанный бой. Это Илья, о котором рассказывал Олег. Он горой за команду. На нем футболка команды и шарф с логотипом „Транса“. Он подбадривает игроков. „Нарва, Нарва, только вперед!“ – кричит он, и вместе с ним изо всех сил орут мальчишки в футбольной форме „Транса“, стоящие рядом с Ильей.
„Транс“ пропускает второй мяч. Лица многих болельщиков меняются: разочарование, переживание?
В перерыве Илья сидит печальный.
– То, как команда играет в последнее время, – это позор, я считаю, – говорит Илья. – Это не то, как надо играть. В прошлом сезоне в игре был рисунок, был нормальный тренер у ребят. Думаю, управление командой плохое. Я общаюсь с ребятами. Знаю, по каким причинам уходят из команды. Если команда хочет быть в премьер-лиге, так она и управляться должна нормально. Это бизнес. А у нас это не бизнес, а школьные мероприятия. Вот даже такой пример – команда из Армении тренируется уже два дня на этом поле, а наши только сегодня приехали. Почему? Экономят, что ли? И так люди мало ходят на матчи, у нас в лиге посещаемость – вторая снизу.
– Перестанешь ездить, если будут проигрывать?
– Не знаю. Но не прикольно, конечно. Я лояльный. Но вопросов к руководству команды у меня много. Все всё понимают в команде. Не знаю, кого это устраивает. Меня как болельщика точно не устраивает. Я езжу с ними каждую игру. Потратил уже много денег. На поездку в Ереван потратил больше 1500 евро. 26 часов туда, 15 часов – обратно. Три пересадки. Болел там на месте, поддерживал. У меня прям депрессия от такой игры. Выиграли кубок – единственное светлое пятно. Остальная игра – только темные пятна. Нет игры у команды. В прошлом сезоне был красивый футбол, сейчас его нет, стандартные какие-то схемы, и то они не получаются у них. Пацаны – молодцы. Они делают то, что от них требуется. Вопрос: что от них требуется. Рыба гниет с головы.
Перерыв заканчивается, на свое место идет Александр Дмитриев, бизнесмен, руководитель футзального клуба „Нарва Юнайтед“. Спрашиваю его мнение об игре.
– Тяжело идет игра, но было ясно, что сложно будет. Если забьют гол, то будет повеселее. Но это же наша команда, так что мы с ней и в горе, и в радости.
Финал игры – 0:3. Команда вылетела из еврокубков. Радостью это не назовешь. Болельщики кричат: „Нарва, вперед!“ – та самая веселая компания из автобуса. Звучит гимн „Транса“: „Это моя команда, мой стадион, город родной – Нарва, „Нарва-Транс“ – чемпион“. Кстати, текст и музыку сочинил когда-то за 20 минут, возвращаясь с очередной игры команды, Евгений Рогов. Аранжировка – Анны Квасниковой. Трибуны пустеют. А над полем появляется радуга. Дождя не было. А радуга случилась.
Снова автобус
– К сожалению, „Транс“ не так хорош, как чемпион Армении. Проигрыш – это не обидно. Кубок же взяли, значит, молодцы, – считает молодой человек Илья, ездивший на игру.
– Команда „Пюник“ намного опытнее, у них самому юному игроку 24 года, а у нас средний возраст в команде – 24 года. В общем-то и не ожидал другого результата, – говорит Владимир Тарасенко. Он хорошо знает игроков.
Мнения других болельщиков такие же: да, жаль, но наша команда слабее, поэтому это естественно, что проиграли, все равно молодцы.
Под вечер дети устали, смеются, дурачатся друг с другом. В автобусе шумно. Первое время все обсуждают игру, но уже через полчаса разговоры переходят на другие темы.
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