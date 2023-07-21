Правда ли, что Элайджа Вуд записал видео, в котором предложил Зеленскому лечиться от наркозависимости?

Если внимательно прослушать разошедшееся по СМИ и соцсетям видео, то можно удостовериться, что актёр действительно произносит примерно ту же речь, что представлена на русском языке на вышеупомянутых ресурсах. Однако в ролике заметны несколько монтажных склеек, из-за которых некоторые предложения не имеют смысла. Отметим, что Вуд ни разу не произносит фамилию упоминаемого им Владимира, а также ничего не говорит про Украину. При этом украинский флаг и тег официального Instagram-аккаунта украинского президента указаны на самом видеоряде. Ниже приводим полный перевод слов Вуда с указанием мест склеек.

Владимир, привет! Это Элайджа. Надеюсь, когда ты это увидишь, ты счастлив, здоров и с тобой всё хорошо. [Склейка.] Ты… [Склейка.] Просто вроде как большая зависимость от наркотиков и алкоголя, поэтому я лишь хочу убедиться, что ты получаешь помощь… [Склейка.] Хотя, конечно, мы все от этого страдаем. Поэтому я просто надеюсь, что ты следишь за собой, заботишься о своём здоровье и знаешь, что… [Склейка.] Как только ты почувствуешь, что тебе нужна помощь, знай, что есть люди, которые хотят тебе помочь. [Склейка.] Тебе нужна помощь, и я надеюсь, ты эту помощь получишь. Всего хорошего, Владимир. Береги себя!

В левом верхнем углу ролика находится логотип американского онлайн-таблоида TMZ, однако ни на сайте этого издания, ни в его соцсетях нет никаких упоминаний вирального видео Вуда. Об обращении актёра к Зеленскому и последующей блокировке инстаграма звезды вообще не написало ни одно авторитетное англоязычное издание. Более того, по Сети разошлась единственная запись сториз — и это притом, что на инстаграм Вуда, как видно в ролике, якобы было подписано 1,5 млн человек.

Допустим, что публикации об удалении страницы Вуда и о жалобах на него от украинцев верны. У актёра также есть профили в других соцсетях, а именно на Facebook* (1,9 млн подписчиков) и в Twitter (1 млн), однако и там нет никаких следов обращения к Зеленскому. Хотя было бы ожидаемым, что Вуд возмутится блокировке одной из своих страниц или оправдается перед проукраински настроенными фанатами, но ничего это не последовало.