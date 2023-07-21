„Путин - мастер мщения“. Глава ЦРУ считает, что президент России готовит возмездие для Пригожина за его мятеж

„То, что мы наблюдаем, - это очень сложный танец“, - сказал Бернс.

Пока глава ЧВК „Вагнер“ переезжает с места на место, успев также недавно побывать в Москве, российский президент терпеливо выжидает в поисках лучшего способа ему отомстить, считает глава ЦРУ.

По его словам, мятеж ЧВК во главе с Пригожиным, сумевших за сутки занять несколько военных объектов и почти дойти до Москвы, выявил серьезные изъяны в российской системе власти, и Путин просто так это не оставит.

Однако наемники все еще играют важную роль для Кремля в Ливии, Сирии и странах Африки, поэтому, считает Бернс, в своих последующих решениях Путин попытается отделить группировку от их лидера.

„Мастер мщения“

„Путин из тех, кто считает, что месть - это блюдо, которое лучше подавать холодным. По моему опыту, Путин – виртуозный мастер мщения, поэтому я удивлюсь, если Пригожин избежит возмездия“, - сказал Бернс.

Ранее президент США Джо Байден предположил, что глава ЧВК „Вагнер“ может быть отравлен.

„На его месте я был бы осторожен с тем, что ем“, - сказал Байден неделю назад.

Директор ЦРУ с этим согласен. Он пошутил, что Пригожину на данном этапе очень нужен дегустатор еды.

Уильям Бернс также подтвердил, что ЦРУ заранее знало о готовящемся мятеже. Как знал о нем и генерал Сергей Суровикин, который ровно по этой причине сейчас лишен „свободы передвижения“, как выразился Бернс.

Вскоре после мятежа замкомандующего российской группировкой войск в Украине Суровикин действительно исчез с радаров, о его местонахождении доподлинно неизвестно, но согласно самой распространенной версии, он арестован.

Голый король

По словам Бернса, мятеж „вагнеровцев“ стал самым прямым выпадом против власти, который Путин видел за 23 года своего правления.

Кроме физической угрозы, продемонстрированной его наемниками, Пригожин осмелился пойти против нарратива Кремля, оправдывающего войну в Украине, заявив, что этот нарратив – ложь.