Физиотерапевт, работающий в раллийной команде „Toyota“: Гонщики спят по 5-6 часов, а их питание и восстановление — это наука
Один из раллийных гонщиков заводской команды „Toyota“ не беспокоится о том, чтобы вовремя заснуть, правильно поесть и о том , что получит травму, потому что находится в надежных руках физиотерапевта Дэниела Андертона. Конечно же, это действующий чемпион мира Калле Рованперя.
Накануне ралли в машинном отделении Toyota царит непринужденная и приятная атмосфера. Команда, которая лидирует в нынешнем сезоне с отрывом в более чем 40 очков как среди пилотов, так и в общекомандном зачете. Ничто не выдает того факта, что вскоре они начнут выступать еще на одном этапе Кубка мира и защищать лидирующие позиции, которые в этом сезоне кажутся незыблемыми. VIP-гостям проводят экскурсии по объектам команды, а официальные лица, которые обычно остаются за кулисами, так же любезно готовы говорить со СМИ.