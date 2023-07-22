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22.07.2023, 12:00

Физиотерапевт, работающий в раллийной команде „Toyota“: Гонщики спят по 5-6 часов, а их питание и восстановление — это наука

 
Даниэль Андертон проверяет скорость реакции Себастьяна Ожье.
Даниэль Андертон проверяет скорость реакции Себастьяна Ожье.
ФОТО: Toyota | Toyota Gazoo Racing

Один из раллийных гонщиков заводской команды „Toyota“ не беспокоится о том, чтобы вовремя заснуть, правильно поесть и о том , что получит травму, потому что находится в надежных руках физиотерапевта Дэниела Андертона. Конечно же, это действующий чемпион мира Калле Рованперя.

Накануне ралли в машинном отделении Toyota царит непринужденная и приятная атмосфера. Команда, которая лидирует в нынешнем сезоне с отрывом в более чем 40 очков как среди пилотов, так и в общекомандном зачете. Ничто не выдает того факта, что вскоре они начнут выступать еще на одном этапе Кубка мира и защищать лидирующие позиции, которые в этом сезоне кажутся незыблемыми. VIP-гостям проводят экскурсии по объектам команды, а официальные лица, которые обычно остаются за кулисами, так же любезно готовы говорить со СМИ.

Англичанин Дэниел Андертон (41 год), проработавший 18 лет специалистом по спортивным травмам, с февраля этого года балует водителей и штурманов в „Toyota“ и составляет для них ежедневное меню. Андертон, который раньше работал в футбольных и регбийных командах, а в настоящее время руководит частной клиникой у себя на родине и академией, которая обучает около 60 студентов в год, пришел в мир ралли благодаря владельцу M-Sport Малкольму Уилсону, который также сыграл большую роль в карьере Отта Тянака.

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