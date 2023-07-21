Полковник Минобороны оценил опасность учений ЧВК „Вагнер“ для Эстонии

По словам Кундла, российские войска интенсифицировали атаки в северо-восточной и восточной частях Украины: в Харьковской и Донецкой областях.

„Эти атаки не привели к существенным изменениям на линии соприкосновения, но могут, тем не менее, иметь важное значение, потому что вынуждают Украину реагировать и направлять туда больше дополнительных ресурсов“, - констатировал Кундла.

Как отметил полковник, для продолжающихся наступательных операций украинцев большой проблемой по-прежнему являются минные поля, которые сложно преодолевать. „Просто нужно быть терпеливым“, - сказал Кундла.

Российские удары по Украине ведутся уже три последние ночи подряд.

„Использовались ударные дроны и ракеты. Завершение зерновой сделки является по всей видимости стремлением предостеречь Запад от разрешения Украине атаковать территорию Российской федерации“, - отметил представитель Минобороны.

По оценке Кундла, инициатива всё же находится в руках Украины. По словам полковника, нужно внимательно следить за атаками россиян на Северо-Востоке Украины. „Их результаты очевидно повлияют на возможности Украины и ее успехи на южном направлении“, - сказал эстонский офицер.

В четверг Минобороны Беларуси сообщило, что военнослужащие белорусской армии проведут учения с наемниками российской ЧВК „Вагнер“ на полигоне „Брестский“ вблизи польской границы.

Как сказал полковник Кундла порталу Delfi, блок НАТО следит за этими совместными учениями, и для нас они опасности не представляют.

„Нам не нужно беспокоиться, мы наблюдаем за ними, и когда увидим, что там будет происходить, тогда можно будет дать оценки и т.д.“, - сказал Кундла

На вопрос прибыли ли кассетные боеприпасы в Украину, полковник ответил, что должны были, но о результатах их применения данных еще нет.

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