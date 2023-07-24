Экономика
24.07.2023, 20:24

БОЛЬШОЕ СРАВНЕНИЕ КАРТ КЛИЕНТА | Кто предлагает самые выгодные скидки и бонусы?

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В кошельке все меньше пластиковых карточек, но торговцы по-прежнему ценят постоянных клиентов.
В кошельке все меньше пластиковых карточек, но торговцы по-прежнему ценят постоянных клиентов.
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Торговые организации уверяют, что их карты клиента предлагают покупателям уникальные программы лояльности. Издание Delfi Ärileht подробно изучило, как с помощью различных скидок и бонусов привлекают и удерживают клиентов.

Наш кошелек становится все тоньше, большинство карточек клиента, которые раньше занимали несколько отделений, можно выбросить за ненадобностью. Сегодня лишь немногие торговцы заставляют своих клиентов иметь при себе кусок пластмассы. Все чаще карта клиента становится электронной, ее загружают в приложение или соединяют с карточкой идентификацией личности. И хотя пластиковая карточка теряет популярность, предназначенные клиенту льготы и скидки остаются. Никакой бизнес не может существовать без клиентов, и все торговцы нуждаются в клиентской базе, которая является одной из основ успешных продаж.

Как сказала исполнительный директор Союза торговых предприятий Эстонии Неле Пейл, вопрос, как программы лояльности влияют на покупательское поведение, достаточно хорошо изучен. „Нередко влияние зависит от того, как построена программа лояльности, какова ее добавленная ценность, то есть насколько она выгодна для бизнеса. Сама по себе карточка клиента не повышает рентабельность предприятия, к тому же она требует немалых затрат“, - сказала Неле Пейл.

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