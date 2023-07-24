БОЛЬШОЕ СРАВНЕНИЕ КАРТ КЛИЕНТА | Кто предлагает самые выгодные скидки и бонусы?

Наш кошелек становится все тоньше, большинство карточек клиента, которые раньше занимали несколько отделений, можно выбросить за ненадобностью. Сегодня лишь немногие торговцы заставляют своих клиентов иметь при себе кусок пластмассы. Все чаще карта клиента становится электронной, ее загружают в приложение или соединяют с карточкой идентификацией личности. И хотя пластиковая карточка теряет популярность, предназначенные клиенту льготы и скидки остаются. Никакой бизнес не может существовать без клиентов, и все торговцы нуждаются в клиентской базе, которая является одной из основ успешных продаж.