23.07.2023, 11:24
ГРАФИК | Люди продолжат использовать автомобили, но жители более бедных регионов станут еще беднее(20)
Читайте, каким будет автомобильный налог в разных уездах
ФОТО: Shutterstock/Kollaaž: Eesti Ekspress
Годовой автомобильный налог, расчитанный на основании данных регистра, самым высоким будет в Харьюмаа – в среднем около десяти евро в месяц. Однако в действующем налоговом плане не указано, какое влияние налог оказывает на окружающую среду или государственный бюджет. В нижней строке документа прямо сказано: больше всего пострадают беднейшие слои населения, пишет „Эстонский Экспресс“.