ГРАФИК | Люди продолжат использовать автомобили, но жители более бедных регионов станут еще беднее

На днях Минфин представил первый план введения налога на автомобили. Как конкретно будет рассчитываться налог на автомобиль, пока не известно. Однако на основе этого плана можно сделать первые расчеты и посмотреть, какая налоговая нагрузка ляжет на автомобилистов в разных уездах.