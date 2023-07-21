Вратаря „ПСЖ“ и его жену связали и ограбили в доме в Париже. Ущерб оценивают в 500 тысяч евро
Грабители ворвались в дом Джанлуиджи Доннаруммы, связали и избили голкипера и его девушку. Ущерб оценивается в 500 тысяч евро.
Вратарь „Пари Сен-Жермен“ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма стал жертвой ограбления в собственном доме в Париже. Об этом сообщают Actu17.
По информации источника, ограбление произошло в ночь с 20 на 21 июля. Доннарумма и его девушка находились в своём доме в восьмом округе Парижа. Жертвы ограбления подверглись насильственным действиям преступников, которые ушли с деньгами, забрав около €500 тыс.
Доннарумма со своей девушкой оказались связаны и похищены, однако им удалось позднее сбежать и укрыться в одном из отелей, расположенных недалеко от их дома, около трёх часов утра. Сотрудники гостиницы вызвали полицию и позаботились о паре, которая пребывала в состоянии шока. Доннарумма с девушкой были доставлены в больницу.
К расследованию привлечена полицейская бригада по борьбе с бандитизмом.
Источник: „Чемпионат“
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