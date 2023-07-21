Костомаров опубликовал видео тренировки на равновесие(1)
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в instagram новую видеозапись с тренировки, на которой он балансирует на степ-платформах.
„Не ищу легких путей, но ищу баланс даже в нынешней ситуации“, — подписал видеозапись 46-летний фигурист.
На видео видно, как Костомаров учится передвигаться на протезах.
Костомаров продолжает реабилитацию после выписки из „Коммунарки“, где провел почти полгода из-за пневмонии и осложнений, которые привели к ампутациям на всех конечностях. У фигуриста протезы на обеих ногах, он также перенес ампутации на кистях (на левой частично).
Костомаров в паре с Татьяной Навкой завоевал золото Игр-2006, одержал две победы на чемпионатах мира и три — на чемпионатах Европы.
Источник: „РБК-Спорт“
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