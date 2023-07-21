Костомаров опубликовал видео тренировки на равновесие

„Не ищу легких путей, но ищу баланс даже в нынешней ситуации“, — подписал видеозапись 46-летний фигурист.

На видео видно, как Костомаров учится передвигаться на протезах.

Костомаров продолжает реабилитацию после выписки из „Коммунарки“, где провел почти полгода из-за пневмонии и осложнений, которые привели к ампутациям на всех конечностях. У фигуриста протезы на обеих ногах, он также перенес ампутации на кистях (на левой частично).

Костомаров в паре с Татьяной Навкой завоевал золото Игр-2006, одержал две победы на чемпионатах мира и три — на чемпионатах Европы.

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