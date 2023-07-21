Техно
21.07.2023, 11:50

Круто! Эстония названа одним из самых быстрорастущих технологических центров мира

 (6)
ФОТО: Ground Picture | Shutterstock

Согласно одному из авторитетнейших отчетов о стартап-экосистемах „Глобальный отчет об экосистеме стартапов за 2023 год“ (Global Startup Ecosystem Report 2023), Эстония поднялась на 10-е место в рейтинге развивающихся стартап-экосистем, улучшив своё положение в рейтинге на 28 позиций. Кроме того, в отчете Эстония названа третьей среди быстрорастущих технологических центров, в мире нас опережают только Турция и Испания.

Руководитель мониторинга Startup Estonia Сигне Рейнумяги отметила, что третье место в рейтинге укрепляет репутацию Эстонии как технологического центра. „Сильной стороной стартап-экосистемы Эстонии исследование выделило наличие благоприятных возможностей для глобального роста. Среди растущих технологических центров рост в рейтинге нам обеспечило увеличение финансирования стартапов на ранней стадии, данный показатель в прошлом году почти наполовину превысил результат 2021 года“, — пояснила Рейнумяги.

Крупнейшими стартап-центрами Европы являются Лондон, Берлин, Амстердам, Париж и Стокгольм. В отчете отмечается, что, несмотря на сложную геополитическую и экономическую ситуацию, для европейского технологического сектора прошлый год стал вторым по темпам роста после 2021 года.

В глобальном рейтинге экосистем первые места занимают Силиконовая долина, Нью-Йорк и Лондон. B отчете указывается, что Силиконовая долина, занимающая лидирующую позицию с 2020 года, не избежала падения. Среди основных глобальных экосистем также замедлился рост Китая. Страна пострадала от жестких ограничений, и сегодня рост Китая медленнее, чем до пандемии. Рост наблюдается в Индии, которая недавно стала страной с самым большим населением в мире. Индия делает многое для поддержки стартап-экосистемы, включая инвестиции в инфраструктуру, реформы и направленные на рост инвестиции.

Авторы отчета отмечают, что несколько европейских стран в 2022 году приняли меры по поддержке стартапов и привлечению талантов в свою страну. Местные программы адаптации играют все более важную роль. Эстонский портал Work in Estonia отмечен в отчёте как сильная сторона Эстонии. Помимо решения визовых вопросов портал также предоставляет информацию о предложениях о работе и поддерживает адаптацию семей, прибывших из-за границы.

Несмотря на волатильность, рынки восстанавливаются и важную роль в этом играют технологические компании, которые гибко реагируют на ситуацию и ищут инновационные решения. „Оглядываясь назад, мы также можем предположить, что экономический спад может стимулировать новые предприятия. Капитал и таланты сосредотачиваются в тех компаниях, которые создают ценность и являются наиболее конкурентоспособными“, — добавила Рейнумяги.

В отчете подчеркивается, что глубинные технологии (на англ. языке Deep Tech), стали основным двигателем роста экосистем, а это, в свою очередь, приводит к новым ожиданиям в отношении программ поддержки стартапов. Циклы разработки и инвестирования стартапов с глубокими технологиями значительно длиннее, так что в новых программах важную роль играет более высокий уровень технических знаний. Программы, нацеленные на конкретную область деятельности привлекают большее количество участников и имеют лучшие результаты.

В отчете Global Startup Ecosystem Report 2023 рассматриваются 3,5 миллиона компаний и почти 300 экосистем по всему миру. Авторы исследования провели более сотни интервью с экспертами, а на ежегодный (2017-2022 гг.) опрос ответило более 10 000 респондентов. Кроме того, в исследование включены данные из трех ведущих баз данных венчурного капитала (Dealroom, Crunchbase, PitchBook).

Программа Startup Estonia (номер проекта EU50651) финансируется из средств Европейского фонда регионального развития.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (6)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии