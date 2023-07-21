Круто! Эстония названа одним из самых быстрорастущих технологических центров мира

Руководитель мониторинга Startup Estonia Сигне Рейнумяги отметила, что третье место в рейтинге укрепляет репутацию Эстонии как технологического центра. „Сильной стороной стартап-экосистемы Эстонии исследование выделило наличие благоприятных возможностей для глобального роста. Среди растущих технологических центров рост в рейтинге нам обеспечило увеличение финансирования стартапов на ранней стадии, данный показатель в прошлом году почти наполовину превысил результат 2021 года“, — пояснила Рейнумяги.

Крупнейшими стартап-центрами Европы являются Лондон, Берлин, Амстердам, Париж и Стокгольм. В отчете отмечается, что, несмотря на сложную геополитическую и экономическую ситуацию, для европейского технологического сектора прошлый год стал вторым по темпам роста после 2021 года.

В глобальном рейтинге экосистем первые места занимают Силиконовая долина, Нью-Йорк и Лондон. B отчете указывается, что Силиконовая долина, занимающая лидирующую позицию с 2020 года, не избежала падения. Среди основных глобальных экосистем также замедлился рост Китая. Страна пострадала от жестких ограничений, и сегодня рост Китая медленнее, чем до пандемии. Рост наблюдается в Индии, которая недавно стала страной с самым большим населением в мире. Индия делает многое для поддержки стартап-экосистемы, включая инвестиции в инфраструктуру, реформы и направленные на рост инвестиции.

Авторы отчета отмечают, что несколько европейских стран в 2022 году приняли меры по поддержке стартапов и привлечению талантов в свою страну. Местные программы адаптации играют все более важную роль. Эстонский портал Work in Estonia отмечен в отчёте как сильная сторона Эстонии. Помимо решения визовых вопросов портал также предоставляет информацию о предложениях о работе и поддерживает адаптацию семей, прибывших из-за границы.