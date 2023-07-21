Круто! Эстония названа одним из самых быстрорастущих технологических центров мира(6)
Согласно одному из авторитетнейших отчетов о стартап-экосистемах „Глобальный отчет об экосистеме стартапов за 2023 год“ (Global Startup Ecosystem Report 2023), Эстония поднялась на 10-е место в рейтинге развивающихся стартап-экосистем, улучшив своё положение в рейтинге на 28 позиций. Кроме того, в отчете Эстония названа третьей среди быстрорастущих технологических центров, в мире нас опережают только Турция и Испания.
Руководитель мониторинга Startup Estonia Сигне Рейнумяги отметила, что третье место в рейтинге укрепляет репутацию Эстонии как технологического центра. „Сильной стороной стартап-экосистемы Эстонии исследование выделило наличие благоприятных возможностей для глобального роста. Среди растущих технологических центров рост в рейтинге нам обеспечило увеличение финансирования стартапов на ранней стадии, данный показатель в прошлом году почти наполовину превысил результат 2021 года“, — пояснила Рейнумяги.
Крупнейшими стартап-центрами Европы являются Лондон, Берлин, Амстердам, Париж и Стокгольм. В отчете отмечается, что, несмотря на сложную геополитическую и экономическую ситуацию, для европейского технологического сектора прошлый год стал вторым по темпам роста после 2021 года.
В глобальном рейтинге экосистем первые места занимают Силиконовая долина, Нью-Йорк и Лондон. B отчете указывается, что Силиконовая долина, занимающая лидирующую позицию с 2020 года, не избежала падения. Среди основных глобальных экосистем также замедлился рост Китая. Страна пострадала от жестких ограничений, и сегодня рост Китая медленнее, чем до пандемии. Рост наблюдается в Индии, которая недавно стала страной с самым большим населением в мире. Индия делает многое для поддержки стартап-экосистемы, включая инвестиции в инфраструктуру, реформы и направленные на рост инвестиции.
Авторы отчета отмечают, что несколько европейских стран в 2022 году приняли меры по поддержке стартапов и привлечению талантов в свою страну. Местные программы адаптации играют все более важную роль. Эстонский портал Work in Estonia отмечен в отчёте как сильная сторона Эстонии. Помимо решения визовых вопросов портал также предоставляет информацию о предложениях о работе и поддерживает адаптацию семей, прибывших из-за границы.
Несмотря на волатильность, рынки восстанавливаются и важную роль в этом играют технологические компании, которые гибко реагируют на ситуацию и ищут инновационные решения. „Оглядываясь назад, мы также можем предположить, что экономический спад может стимулировать новые предприятия. Капитал и таланты сосредотачиваются в тех компаниях, которые создают ценность и являются наиболее конкурентоспособными“, — добавила Рейнумяги.
В отчете подчеркивается, что глубинные технологии (на англ. языке Deep Tech), стали основным двигателем роста экосистем, а это, в свою очередь, приводит к новым ожиданиям в отношении программ поддержки стартапов. Циклы разработки и инвестирования стартапов с глубокими технологиями значительно длиннее, так что в новых программах важную роль играет более высокий уровень технических знаний. Программы, нацеленные на конкретную область деятельности привлекают большее количество участников и имеют лучшие результаты.
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