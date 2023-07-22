22.07.2023, 20:50
Правила ужесточат. Светофор установят и на железнодорожном переезде, где погиб 4-летний ребенок(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
Авария в волости Кохила, в результате которой погиб ребенок, вновь поставила вопрос, как сделать железнодорожные переезды более безопасными. Государство намерено ужесточить правила и установить на переездах, в том числе на том, где недавно случилась трагическая авария, светофоры. На переездах с малоинтенсивным движением шлагбаумы появятся в том случае, если скорость движения поездов значительно увеличится.