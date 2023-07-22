Новости Эстонии
22.07.2023, 20:50

Правила ужесточат. Светофор установят и на железнодорожном переезде, где погиб 4-летний ребенок

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Недавняя трагическая авария на железнодорожном переезде в волости Кохила. В будущем на переезде установят светофоры.
Недавняя трагическая авария на железнодорожном переезде в волости Кохила. В будущем на переезде установят светофоры.
ФОТО: Andrei Jakubovitš | Delfi Meedia

Авария в волости Кохила, в результате которой погиб ребенок, вновь поставила вопрос, как сделать железнодорожные переезды более безопасными. Государство намерено ужесточить правила и установить на переездах, в том числе на том, где недавно случилась трагическая авария, светофоры. На переездах с малоинтенсивным движением шлагбаумы появятся в том случае, если скорость движения поездов значительно увеличится.

„Когда на днях мне пришлось пересекать этот переезд, я максимально снизил скорость, помня о недавней аварии“, - сказал Delfi житель волости Кохила. Речь идет о железнодорожном переезде в деревне Лоху. В прошлую пятницу здесь столкнулись поезд и легковой автомобиль. Погиб четырехлетний ребенок.

По мнению местных жителей, этот переезд довольно безопасен. В соответствии с действующими сейчас правилами на нем установлены только дорожные знаки. В настоящее время Министерство по вопросам климата, как сказал Delfi вице-канцлер по вопросам транспорта Сандер Сальму, продумывает изменения Правил технической эксплуатации железной дороги. Требования, касающиеся устройства и оборудования железнодорожного переезда и пешеходного перехода, а также их эксплуатации, будут изменены.

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