Авто
21.07.2023, 11:20

Министр финансов нашел в родной волости „важную причину“, почему автомобильный налог необходим

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ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Инициатор автомобильного налога министр финансов Март Вырклаэв нашел в своей родной волости причину, почему налог необходим.

Так, Вырклаэв (Партия реформ) поделился в социальных сетях фотографией четырех заброшенных автомобилей у обочины.

„Сегодня в волости Раэ в Патика. Несколько дней назад здесь было пустое поле, а уже сегодня меня встретила одна из важных причин, почему вводится налог на автомобили“, — написал политик в Twitter.

Вчера Министерство финансов представило первичный план по внедрению автомобильного налога. Хотя он еще не окончательный, уже известно, что больше всего на величину налога будет влиять мощность, вес и возраст автомобиля.

Более подробно о необходимости налога Вырклаэв высказался ЗДЕСЬ.

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