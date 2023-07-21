Главный тренер „Левадии“: „Это футбол — иногда играешь очень хорошо, но проигрываешь“

„Эмоции не очень хорошие, но я очень горжусь своими игроками. Я думаю, что первая половина была очень и очень хорошей. Вторая половина была нормальной - „Жилина“ играла немного ниже, что было для нас сложно. Я думаю, что мы выглядели лучше в этой игре. Я помню, что у них был только один удар и стандартное положение. У „Левадии“ было больше голевых моментов“, — сказал Торрес на послематчевой пресс-конференции, сообщает Soccernet.

По словам Торреса, в первом тайме „Левадия“ играла очень и очень хорошо, но, несмотря на это, „Жилина“ забила два мяча. При этом „Левадия“ реализовала только один из трех супер моментов. „Я еще до еврокубков знал, что нам нужно проделать очень хорошую работу, чтобы пройти дальше. Эрнест Аджири забил один гол, и у нас все еще сохранялись шансы на следующий раунд.

В конце первого тайма „Жилина“ заработала угловой, у нас было на одного игрока меньше, а защитник „Жилины“ [который забил гол] воспользовался своим моментом. Мы должны играть лучше в таких ситуациях. Это футбол — иногда играешь очень хорошо, но проигрываешь“, — сказал главный тренер „Левадии“.

„Левадии“ пришлось произвести вынужденную замену в конце первого тайма, когда Молло, боровшийся с судорогами в обеих ногах, не смог продолжить игру. „У него были судороги. Он молодой игрок, возможно, он слишком нервничал, потому что для него это была очень важная игра“, — прокомментировал Торрес.

В целом главный тренер остался доволен выступлением команды, но не результатом. „Это нормально, что в раздевалке много разочарования, но я думаю, что игроки хорошо поработали. К сожалению, мы проиграли, и эмоции не очень хорошие. Сейчас игрокам очень важно отдохнуть, в воскресенье очередная игра, и мы должны сосредоточиться на чемпионате Эстонии“.

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