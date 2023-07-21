Российских легионеров из „Пюника“ не пустили в Эстонию. Президент клуба: еврокубки в таких странах проводиться не должны

Ереванский „Пюник“ обыграл нарвский „Транс“ со счетом 2:0 в первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций. Но перед ответным матчем команда столкнулась с проблемами, потому что игроков „Пюника“ с российскими паспортами не пустили в Эстонию. Среди них оказались российский защитник Михаил Коваленко и два тренера.

„На мой взгляд, здесь нарушается самый главный принцип спорта – честности состязания. На ответный матч в Эстонию у нас не смогли поехать три человека. В Швецию, получается, не смогут поехать двое – игрок основного состава и первый помощник тренера. Для нас это серьезная проблема – ведь это ключевые люди в команде. Особенно это будет проблемой в следующем раунде“, — сказал Согомонян российскому порталу „Чемпионат“.

В „Пюнике“ сейчас озабочены матчем второго раунда, где им предстоит сыграть со шведским клубом „Кальмар“. Если потеря помощника тренера не вызывает беспокойства, то 28-летний Коваленко является игроком стартового состава.

„У нас в прошлом году была такая проблема с вильнюсским „Жальгирисом“. В этом году история повторилась с Эстонией, и еще неизвестно, что будет со Швецией. Эстонскую визу в Армении выдаёт посольство Литвы, а шведскую — посольство Польши. Они принципиально не ставят визы россиянам, утверждая, что это их государственная политика. Если мы получим для футболиста визу через какую-то другую страну, ее вполне могут аннулировать, а игрока — депортировать“, — рассказал Согомонян.

„Коваленко играет в Армении уже несколько лет и является нашим ведущим исполнителем. Мы пытаемся что-то сделать и в прошлом году пытались. Как я понимаю, это проблема не только нашего клуба. Это общая проблема, которую надо решать сообща“, — продолжил президент.