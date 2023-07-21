ФОТО | Ралли Эстония: Тянак завершил день пятиминутным штрафом, а лидерство делят Лаппи и Эванс

Четверг:

Тянак смог пройти пробный заезд только один раз, потому что у эстонской машины Ford Puma Rally1 возникли технические проблемы. Машину вернули в парк техобслуживания, и больше Тянак проехать пробный заезд не смог. Калле Рованперя был самым быстрым в пробном заезде с результатом 1.58.8. За ним следуют Тьерри Невилль (+1,5), Эсапекка Лаппи (+1,7), Такамото Кацута (+2,0), Эльфин Эванс (+2,1), Теэму Сунинен (2,4), Тянак (+4,2) и Пьер-Луи Лаубет (+4,2).

Незадолго до 10:30 пробные заезды были временно остановлены из-за того, что в зрителя попал камень, прилетевший с дороги. Для оказания помощи пострадавшему прибыли медики. После 11 часов пробные заезды продолжились.

Первый спецучасток (3,35 км) в Раади выиграл Тянак, который опередил Эванса и Лаппи на 0,6 секунды. Однако, поскольку у эстонца был пятиминутный штраф, лидерство поделили Эванс и Лаппи. Рованперя отстает от дуэта всего на 0,1 секунды. „Я не знаю, что сказать. Чем дольше длился день, тем он был больнее. Наши шансы на титул были невелики, но это был хороший удар нам под дых», — сказал разочарованный Тянак о 5-минутном штрафе после первой попытки.

В серии WRC2 Георг Линнамяэ показал второе время, уступив всего 0,1 секунды Миколаю Марчику из Польши. Роберт Вирвес был седьмым (+2,6), а Эгон Каур — 12-м (+4,3). Каспар Касари был 15-м (+8,5), а Прийт Койк — 17-м (+9,9).

ТОП10 после СУ1:

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