Правда ли, что в Швейцарии законодательно запрещено смывать воду в туалете и пользоваться душем после 22:00?

Однако, как видим, формулировка этого закона достаточно обтекаемая: она никак не связана с временем суток, конкретными показателями шума и тем более с ванной комнатой или туалетом. То же самое касается швейцарского Федерального закона о защите окружающей среды , где тоже отсутствует какая-либо конкретика по поводу шумового воздействия, да и случай со смывом унитаза или принятием душа не рассматривается отдельно. Таким образом, швейцарское законодательство подобных ограничений не устанавливает.

Швейцарский гражданский кодекс не накладывает никаких конкретных ограничений на поведение людей в своих жилищах. Правда, статья 684 гласит: „При осуществлении прав собственности, в том числе права на ведение бизнеса на своей земле, землевладельцы обязаны избегать любых действий, наносящих ущерб соседним объектам. В частности, все вредные воздействия, которые не оправданы местоположением, характеристиками территории или местными обычаями, — загрязнение воздуха выбросами вредных паров, шум, вибрация, радиация или лишение солнечного или дневного света — запрещены“.

Немного конкретики появляется в законодательстве на муниципальном уровне. Так, в указе полиции Цюриха, вступившем в силу в 2012 году, говорится, что так называемая „ночная тишина“ длится с 22:00 до 7:00 следующего дня, а в летнее время по пятницам и субботам — с 23:00. В это время запрещается „деструктивное поведение“ — впрочем, значение этого термина не определяется. Как рассказывал в интервью ресурсу Blick эксперт по аренде жилья Фабиан Глор из Швейцарской ассоциации арендаторов, подобное размытое ограничение действует во многих регионах страны. Однако и он, и ещё один специалист, Томас Оберле, говорят, что на уровне конкретных домохозяйств владельцы могут интерпретировать закон по своему усмотрению и устанавливать собственные конкретные ограничения.

Тем не менее и Оберле, и Глор, и юрисконсульт Швейцарской ассоциации арендаторов Руди Спёндлин уверяют, что такие вещи, как смыв в туалете или принятие душа, не могут стать основанием для жалоб правоохранительным органам, что бы ни было написано в правилах конкретного домовладения. Соседи или хозяева попросту должны будут смириться с тем, что эти процессы вызывают шум, слышимый в других квартирах. Обратная практика этим специалистам неизвестна, и попытка её применить будет рассматриваться как ущемление прав жильцов.

Подтверждение их словам есть на сайте самой ассоциации. Там сказано, что внутренние правила домохозяйств, даже прописанные в договоре (а юридическую силу могут иметь только такие), действительны лишь в том случае, если имеют фактическую причину и являются соразмерными. Запреты ради запретов нелегальны, и правила подчиняются здравому смыслу. В результате, как сказано на сайте, люди имеют право игнорировать, например, пункт договора о том, что арендатору нельзя принимать душ ночью.

Таким образом, швейцарские законы никак не регулируют приём душа или использование смыва после 22:00 в многоквартирных домах. Применимость подобных ограничений даже на локальном уровне отрицают местные специалисты по аренде недвижимости, и с проблемами могут столкнуться только те люди, которые производят действительно громкий шум — например, если передвигают ночью мебель. Но и в таких случаях государственные сайты советуют сначала поговорить с соседями и только затем обращаться в полицию в случае необходимости. Отдельно отметим, что в домах, построенных по современным технологиям, с толстыми и плотными стенами, такая проблема актуальна меньше. И если за рубежом байка о необычном запрете входит в число самых популярных фактов о Швейцарии, то в местных СМИ её включают в число самых известных мифов о стране.

Итог: Неправда