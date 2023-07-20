ЧП и криминал
20.07.2023, 20:15

ФОТО И ВИДЕО | В Копли горел заброшенный дом

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ФОТО: Фото читателя

Вчера вечером в столичном районе Копли загорелся заброшенный дом.

Сообщение о возгорании в заброшенном двухэтажном деревянном доме, расположенном на Коплиских линиях, поступило в Центр тревоги около 19:20.

„Здание горит с одной стороны, и спасатели работают над его тушением“, — подтвердил Delfi дежурный пресс-секретарь Северного спасательного центра.

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