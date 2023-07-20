ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (512-й день) | Киев ответил на объявленную РФ блокаду украинских портов. В ходе удара по Одессе пострадало консульство КНР

Во время российского ночного обстрела Одессы среди прочего пострадало здание генерального консульства Китая. По словам пресс-секретаря ведомства, „взрыв произошел рядом к генеральным консульством Китая в Одессе. Взрывная волна встряхнула часть покрытия стены и оконные стекла. Сотрудники консульства покинули помещения задолго до этого и никто не пострадал“.

Заместитель Николаевского городского головы Анатолий Петров сообщил, что в Николаеве также погиб один мужчина.

Позже Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер уточнил, что в Одессе погиб охранник гражданского здания - молодой человек 2002 года рождения. Кипер также сообщил, что при ударе пострадало одесское консульство Китая.

По данным представительницы оперативного командования „Юг“ Натальи Гуменюк, в Одессе ранения получили четыре человека. В городе разрушено административное здание, а в Одесской области - склады.

В сообщении указывается, что было уничтожено 18 воздушных целей: 2 ракеты „Калибр“, 3 „Искандера-К“ и 13 дронов „Shahed-136/131“.

В ночь на четверг в ходе удара по украинским городам российские войска выпустили 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе, сообщает командование Воздушных сил ВСУ. По его данным, атакам подверглись Одесса и Николаев, под ударом оказались порты, причалы, жилые дома и торговые сети. Пуски 7 крылатых ракет „Оникс“ осуществлялись с берегового ракетного комплекса „Бастион“ в Крыму, 4 крылатых ракеты воздушного базирования Х-22 - с самолетов Ту-22МЗ в акватории Черного моря, 3 крылатых ракет „Калибр“ - предположительно с подводной лодки в Черном море, 5 крылатых ракет „Искандер-К“ выпущены из Крыма и 19 БпЛА „Shahed-136/131“ с двух направлений - южного (Чауда, Крым) и северо-восточного (Курск).

Часть зерна, уничтоженного в результате российского удара по Одессе в ночь на среду, предназначалась для отправки в Китай , сообщил президент Украины Владимир Зеленский в среду в вечернем видеообращении. „В портовом терминале, который этой ночью больше всего пострадал от российского террора, хранилось 60 тысяч тонн агропродукции, предназначавшейся для отправки в Китай“, - сказал он.

Минобороны РФ сообщило, что удары были нанесены „по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах города Одесса и Ильичевск Одесской области“.

В Николаеве, как утверждает ведомство, уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ.

Россия бомбит Украину третью ночь подряд, заявляя, что это „удары возмездия“ за атаку на Крымский мост, совершенную в ночь на 17 июля.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил увеличить военную помощь сообщества Украине на 20 млрд евро. Как сообщила в среду,19 июля, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), глава европейской дипломатии предложил ежегодно выделять около 5 млрд евро в период с 2024 по 2027 год для покрытия расходов на военные нужды Украины. Первое обсуждение этого вопроса, по данным издания, ожидается на встрече глав МИД стран Евросоюза, которая пройдет в Брюсселе в четверг, 20 июля

Днем в четверг „Глава“ аннексированного Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заявил об атаке украинского беспилотника на один из населенных пунктов на северо-западе полуострова. По его словам, в результате удара повреждены четыре административных здания, погибла девочка-подросток.

62-летний местный житель получил прямое осколочное ранение легких и погиб в результате массированного российского удара по поселку городского типа Казачья Лопань в Харьковской области, сообщил днем в четверг глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. По его словам, около 20 ударов нанесены из танка по частным домам и гражданской инфраструктуре в центральной части поселка.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году и на момент захвата Бахмута в конце мае 2023 года российская ЧВК „Вагнер“ потеряла 22 тысячи человек убитыми - это почти что каждый третий боевик. Такие данные приводятся в близком к ЧВК Telegram-канале „Разгрузка Вагнера“.