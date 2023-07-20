Вышедшие из декрета родители могут выдохнуть: больничный больше не будет оплачиваться по минимальной ставке

По словам министра здравоохранения Сиккут, данная поправка является важным шагом для родителей маленьких детей, которые будут чувствовать себя увереннее в случае болезни их самих или их детей. „Мы хотим обеспечить равное отношение к обоим родителям и помочь им успешно вернуться на работу после отпуска по уходу за ребенком“. Согласно действующему сегодня Закону о медицинском страховании (RaKS), родители, заключившие трудовой договор, получают пособие по болезни и уходу за ребенком в размере минимальной заработной платы. Это может существенно отразиться на семейном бюджете, тем более что маленькие дети, привыкая к детскому саду, часто болеют. Цель представленного законопроекта заключается в том, чтобы создать новую возможность для Кассы здоровья, которая будет выплачивать пособия по болезни и уходу в первый год работы после отпуска по уходу за ребенком либо из налогооблагаемого дохода родителя, либо из суммы компенсации, выплачиваемой родителю во время родительского отпуска, исходя из того, что наиболее выгодно для конкретного человека.