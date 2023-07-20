Чемпион Эстонии по баскетболу продолжит карьеру в Испании

Конончук, имеющий рост 202 см, помог „Калеву/Крамо“ выйти в полуфинал Кубка Европы ФИБА, а также выиграл Кубок Эстонии и золотую медаль чемпионата Эстонии. Конончук набирал в среднем 12,9 очка и совершал 5,7 подбора в еврокубках.

Этим летом „Гранада“ также подписала контракт с израильским плеймейкером Ифтахом Зивом, американским центровым Кваном Читэмом-мл., литовским центровым Эвальдасом Кайрисом и немецким крайним защитником Дэвидом Кремером.

В чемпионате Испании в прошлом сезоне „Гранада“ одержала 11 побед и потерпела 23 поражения, заняв 16-е место из 18 команд и тем самым сохранив место в высшем дивизионе на следующий сезон.

В сезоне 2021/2022 Конончук стал чемпионом Эстонии в составе пярнуского „Садама“.

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