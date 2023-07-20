ПРЯМО СЕЙЧАС | „Пайде“ играет с фарерцами за право выйти во второй отборочный раунд Лиги конференций

Первый момент в матче создали хозяева поля. Однако Фролов на пятой минуте не сумел замкнуть прострел с правого фланга.

Через две минуты гости упустили реальнейший шанс открыть счёт, но вратарь „Пайде“ Эбрима Джарджу отразил два удара в упор.

На 10-й минуте фарерцы вновь создали голевой момент. Но на этот раз у своих ворот. Защитник Йонссон пробил по ним головой и едва не забил автогол.

На 17-й минуте, когда мячу казалось некуда было деться, кроме как попасть в сетку ворот Б-36, Фролов умудрился, замыкая прострел, не попасть в створ.

На 30-й минуте „Пайде“ устроил настоящий штурм ворот гостей, но сначала защитник фарерцев вынес мяч с ленточки, а затем свою команду выручил вратарь.

Последние 15 минут тайма прошли без явных голевых моментов. 0:0 по итогам первых 45 минут.

ДО МАТЧА

Первая встреча между „Пайде“ и „Б-36“ на Фарерских островах завершилась ничьей 0:0, а это означит, что у „Пайде“ отличные шансы на выход в следующий раунд.

Капитан „Пайде“ Андре Фролов сказал на предматчевой пресс-конференции, что команда готова к игре. „Мы не чувствуем давления, но у команды определенно есть очень сильная воля к успеху. В прошлом году мы провели очень успешный евросезон, и мы хотим его повторить“, — сказал Фролов.

В сегодняшней встрече „Пайде“ придется обходиться без Роби Саарма, который в первом матче сломал ключицу и выбыл на неопределенный срок.

В прошлом сезоне обе команды смогли дойти до третьего отборочного раунд Лиги конференций.

„Пайде“ в случае победы над фарерским „Б-36“ встретиться с победителем пары „Шкендия“ (Северная Македония) - „Хаверфордуэст“ Каунти.

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