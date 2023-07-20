„Пайде“ проиграл 0:2 фарерцам в Лиге конференций

Первый момент в матче создали хозяева поля. Однако Фролов на пятой минуте не сумел замкнуть прострел с правого фланга.

Через две минуты гости упустили реальнейший шанс открыть счёт, но вратарь „Пайде“ Эбрима Джарджу отразил два удара в упор.

На 10-й минуте фарерцы вновь создали голевой момент. Но на этот раз у своих ворот. Защитник Йонссон пробил по ним головой и едва не забил автогол.

На 17-й минуте, когда мячу казалось некуда было деться, кроме как попасть в сетку ворот Б-36, Фролов умудрился, замыкая прострел, не попасть в створ.

На 30-й минуте „Пайде“ устроил настоящий штурм ворот гостей, но сначала защитник фарерцев вынес мяч с ленточки, а затем свою команду выручил вратарь.

Последние 15 минут тайма прошли без явных голевых моментов. 0:0 по итогам первых 45 минут.

Второй тайм начался в спокойном темпе, команды начали караулить ошибки друг друга. „Пайде“ совершил несколько попыток организовать позиционную атаку, но до явных моментов дело не дошло.

Уже в компенсированное время Хероль Рийберг бил по воротам Б-36 из пределов штрафной площади, но попал во вратаря. Этот момент стал самым опасным за весь второй тайм.

В дополнительное время фарерцы подали первый угловой, который оказался для „Пайде“ роковым. Капитан Б-36 Эли Нильсен открыл счёт. Через пару минут гол-близнец, правда, после подачи с другого фланга забил вышедший на замену Михал Пшибилски.

В конце первого дополнительного тайма опасно по воротам Б-36 бил полузащитник „Пайде“ Доминик Симон, но мяч прошёл рядом со штангой.

В итоге „Пайде“ уступил 0:2 и выбыл из турнира.

ДО МАТЧА

Первая встреча между „Пайде“ и „Б-36“ на Фарерских островах завершилась ничьей 0:0, а это означит, что у „Пайде“ отличные шансы на выход в следующий раунд.

Капитан „Пайде“ Андре Фролов сказал на предматчевой пресс-конференции, что команда готова к игре. „Мы не чувствуем давления, но у команды определенно есть очень сильная воля к успеху. В прошлом году мы провели очень успешный евросезон, и мы хотим его повторить“, — сказал Фролов.