Правда ли, что режиссёр Джеймс Кэмерон заявил о намерении снять сериал о крушении „Титана“?

Спустя примерно две недели, 13 июля, на сайте британской газеты The Sun действительно появилась заметка под заголовком „Глубокое погружение. Режиссёр „Титаника“ Джеймс Кэмерон ведёт переговоры с крупной стриминговой сетью о создании драматического сериала об обречённой подлодке „Титан“». Если верить неназванным источникам издания, представители стриминг-сервиса (какого — не уточняется) сами обратились к Кэмерону с просьбой срежиссировать высокобюджетный сериал. „Эта тема близка его сердцу. Он рассказал историю „Титаника“ с таким состраданием, что для него это кажется логичным ходом. Отслеживание шагов тех, кто находился на борту „Титана“, — это масштабное мероприятие, и на это потребуется много времени, денег и ресурсов“, — рассказал анонимный собеседник The Sun. Кроме того, в заметке фигурируют имена двух актёров, якобы претендующих на участие в проекте, — Мэтта Дэймона и Кумэйла Нанджиани.

Крушение глубоководного аппарата „Титан“ компании OceanGate произошло в Атлантическом океане 18 июня 2023 года во время погружения к затонувшему лайнеру „Титаник“. На борту судна находились пять человек, среди них два члена экипажа и трое туристов. 22 июня их всех признали погибшими, поскольку были обнаружены обломки, свидетельствующие о критическом повреждении аппарата. 28 июня Береговая охрана США сообщила об обнаружении в зоне катастрофы предполагаемых человеческих останков.

Поскольку информация в первоисточнике подаётся в качестве слуха, а не официального анонса, то логично, что на момент публикации материала The Sun ни в соцсетях вышеназванных знаменитостей, ни на ресурсах крупных стриминговых площадок никаких подтверждений или опровержений подобной новости не было. Не написали про этот слух и авторитетные издания о киноиндустрии — напротив, 15 июля на сайтах Variety, The Hollywood Reporter и Deadline Hollywood вышли опровержения публикации в британском таблоиде.

Дело в том, что в тот день у себя в твиттере новость прокомментировал сам Кэмерон. „Обычно я не реагирую на оскорбительные слухи в СМИ, но сейчас мне нужно это сделать. Я НЕ участвую в переговорах о фильме про OceanGate и никогда не буду“, — написал постановщик. Отметим, что в тексте The Sun речь шла о сериале, а режиссёр упомянул фильм — вероятно, до него слух дошёл в искажённом виде.

Неудивительно, что многие поверили в подобный проект от Джеймса Кэмерона, ведь он не только снял художественную картину о крушении „Титаника», выигравшую в 11 номинациях премии „Оскар“, но и выступил автором документального фильма „Призраки бездны: „Титаник“». Более того, по словам самого фильммейкера, он более 30 раз совершал подводные экспедиции к затонувшему лайнеру, а 26 марта 2012 года в одиночку спустился на дно Марианской впадины в подводном аппарате Deepsea Challenger. В недавнем интервью ABC News Кэмерон раскритиковал компанию OceanGate и сказал, что катастрофы, произошедшие с их подводным аппаратом и „Титаником“, похожи из-за пренебрежения вопросами безопасности.

На момент написания этого разбора твит режиссёра получил почти 3 млн просмотров. Многие российские СМИ, написавшие о якобы готовящемся сериале Кэмерона, впоследствии выпустили опровержения. В начале этого текста упомянуты лишь те ресурсы, где на момент написания этого текста „Проверено“ не смогло найти опровержения или исправления исходных постов.

Таблоид The Sun далеко не впервые публикует недостоверные „эксклюзивные“ материалы, основанные лишь на словах неких анонимных источников. Например, ранее „Проверено“ разбирало запущенный этим изданием ещё в 1999 году слух о том, что певица и актриса Дженнифер Лопес застраховала свои ягодицы на миллионы долларов.