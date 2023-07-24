Из-за эстонского филиала Danske немецкий гигант „попал“ на десятки миллионов долларов

Требование о штрафе поступило от Федеральной резервной системы США, то есть центрального банка. В решении говорится, что немецкий банк долгое время не может исправить серьезные недостатки в соблюдении правил. В Deutsche Bank, по словам американцев, не в порядке как механизмы контроля за соблюдением санкций, так и механизмы контроля сделок и выявления случаев отмывания денег.