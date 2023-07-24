Экономика
24.07.2023, 13:35

Из-за эстонского филиала Danske немецкий гигант „попал“ на десятки миллионов долларов

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ФОТО: Shutterstock

Deutsche Bank придется заплатить десятки миллионов долларов из-за эстонского филиала Danske, который сквозь пальцы смотрел на подозрительные сделки.

Требование о штрафе поступило от Федеральной резервной системы США, то есть центрального банка. В решении говорится, что немецкий банк долгое время не может исправить серьезные недостатки в соблюдении правил. В Deutsche Bank, по словам американцев, не в порядке как механизмы контроля за соблюдением санкций, так и механизмы контроля сделок и выявления случаев отмывания денег.


Deutsche Bank уже получал от федерального резерва штраф за то же самое: в 2015 и 2017 годах. Тогда немцы обещали привести все в порядок, но до сих пор этого не сделали.

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