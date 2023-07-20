СЕГОДНЯ | „Левадия“, которая проиграла в Словакии на последних минутах, попытается загладить свою вину

„Левадия“, занимающая первое место в чемпионате Эстонии, на прошлой неделе показала хорошую игру против шестой команды Словакии, и хотя эстонский клуб пропустил уже на 7-й минуте, Эрнесту Аджири удалось сравнять счет в начале второго тайма. Игра была близка к итоговой ничьей, но на последних секундах „Жилина“ реализовала заслуженный пенальти.

Перед ответной встречей и главный тренер „Левадии“ Курро Торрес, и капитан Расмус Пеэтсон заявили, что у них есть неплохие шансы на выход в следующий раунд. Однако испанский специалист подчеркнул, что против соперника такого уровня нельзя допускать ошибок, иначе шансов будет немного. Капитан „Жилины“ Томаш Немчик похвалил эстонскую команду за стандартные положения, но признал, что, несмотря на потенциально сложную игру, они очень хотят выйти в следующий раунд.

„Самое главное, мы не должны совершать ошибок! В этом случае будет крайне сложно пройти дальше. Нужно проявить характер“, — сказал Торрес.

„Мы должны быть сосредоточены все 90 минут и просто хорошо играть, — добавил он. — „Жилина“ на данный момент является фаворитом, но у нас есть все шансы пройти в следующий раунд. Я ожидаю такой же игры, как и в Словакии, ничего особенного не произойдет. У соперника есть качественные игроки, но и у нас тоже“.

Таллиннская „Левадия“ в случае победы над словацкой „Жилиной“ сыграет с бельгийским „Гентом“.

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