ФОТО | „Левадия“ проиграла словацкой „Жилине“ и завершила свое выступление в Лиге конференций

„Левадия“ активно начала первый тайм, но уже на 3-й минуте гости вышли вперед. Антуан Эссомба отдал пас в штрафной площади на Матуша Руснака, который с небольшого угла отправил мяч между несколькими защитниками в дальний угол ворот. „Левадия“ не расклеилась и спустя шесть минут сравняла счет. Молло отдал пас на Аджири, который одним касанием нанес мощный удар и мяч от штанги залетел в ворота.

На 33-й минуте Яковлев сделал низкий прострел с левого фланга, который прошел сквозь всех игроков и дошел до Молло, но последний пробил прямо во вратаря. Футболисты „Левадии“ показали хорошую игру в первом тайме, но все омрачила последняя минута первого тайма. „Жилина“ заработала угловой и Андрей Стойчевски снова вывел гостей вперед.

Хотя во втором тайме у „Левадии“ было несколько хороших моментов, они проиграли матч со счетом 1:2 и по сумме двух встреч со счетом 2:4.

До матча:

„Левадия“, занимающая первое место в чемпионате Эстонии, на прошлой неделе показала хорошую игру против шестой команды Словакии, и хотя эстонский клуб пропустил уже на 7-й минуте, Эрнесту Аджири удалось сравнять счет в начале второго тайма. Игра была близка к итоговой ничьей, но на последних секундах „Жилина“ реализовала заслуженный пенальти.

Перед ответной встречей и главный тренер „Левадии“ Курро Торрес, и капитан Расмус Пеэтсон заявили, что у них есть неплохие шансы на выход в следующий раунд. Однако испанский специалист подчеркнул, что против соперника такого уровня нельзя допускать ошибок, иначе шансов будет немного. Капитан „Жилины“ Томаш Немчик похвалил эстонскую команду за стандартные положения, но признал, что, несмотря на потенциально сложную игру, они очень хотят выйти в следующий раунд.

„Самое главное, мы не должны совершать ошибок! В этом случае будет крайне сложно пройти дальше. Нужно проявить характер“, — сказал Торрес.