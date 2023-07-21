Исследование: популярность автомобилей с бензиновым и дизельным двигателем в Эстонии падает

Опрос показал, что 90% водителей в Эстонии ездят на автомобилях с бензиновым или дизельным двигателем. Другим двигателем оснащены 10% автомобилей, при этом на большинстве из них установлен гибридный или газовый двигатель, и только 1% ответивших на вопросы анкеты ездит на электромобиле.

Если же посмотреть, какую машину люди хотели бы приобрести в качестве следующего автомобиля, то окажется, что предпочтения меняются в значительной степени. В частности, 25% опрошенных хотят приобрести в качестве следующего транспортного средства автомобиль с дизельным двигателем, 22% отдали бы предпочтение автомобилю с бензиновым двигателем, 17% — гибридному, 8% — электромобилю, 8% — подключаемому гибриду, заряжаемому от сети, 2% – автомобилю с двигателем на сжиженном газе, 2% – на водороде, и 16% людей пока еще не определились с выбором.

По словам старшего технического эксперта If Kindlustus по ущербу в странах Балтии Марион Мейус, можно заметить, что несмотря на то, что сейчас преобладают автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями, их популярность существенно снижается.

„Если сегодня девять из десяти человек ответили, что ездят на автомобилях с бензиновым или дизельным двигателем, то меньше половины хотят приобрести такой в качестве следующего. При этом значительно вырос интерес к гибридам, подключаемым гибридам и электромобилям. Это означает, что в скором будущем почти пятая часть населения пожелает заряжать свой автомобиль от электросети. В то же время можно заметить, что молодые люди явно больше желают приобрести электро-, а не дизельный автомобиль по сравнению с людьми старшего возраста“, — пояснила Мейус.