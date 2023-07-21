Исследование: популярность автомобилей с бензиновым и дизельным двигателем в Эстонии падает(26)
В настоящее время жители Эстонии ездят в основном на автомобилях с бензиновыми или дизельными двигателями, но согласно проведенному If Kindlustus опросу, многие рассматривают другие варианты на случай покупки следующего транспортного средства.
Опрос показал, что 90% водителей в Эстонии ездят на автомобилях с бензиновым или дизельным двигателем. Другим двигателем оснащены 10% автомобилей, при этом на большинстве из них установлен гибридный или газовый двигатель, и только 1% ответивших на вопросы анкеты ездит на электромобиле.
Если же посмотреть, какую машину люди хотели бы приобрести в качестве следующего автомобиля, то окажется, что предпочтения меняются в значительной степени. В частности, 25% опрошенных хотят приобрести в качестве следующего транспортного средства автомобиль с дизельным двигателем, 22% отдали бы предпочтение автомобилю с бензиновым двигателем, 17% — гибридному, 8% — электромобилю, 8% — подключаемому гибриду, заряжаемому от сети, 2% – автомобилю с двигателем на сжиженном газе, 2% – на водороде, и 16% людей пока еще не определились с выбором.
По словам старшего технического эксперта If Kindlustus по ущербу в странах Балтии Марион Мейус, можно заметить, что несмотря на то, что сейчас преобладают автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями, их популярность существенно снижается.
„Если сегодня девять из десяти человек ответили, что ездят на автомобилях с бензиновым или дизельным двигателем, то меньше половины хотят приобрести такой в качестве следующего. При этом значительно вырос интерес к гибридам, подключаемым гибридам и электромобилям. Это означает, что в скором будущем почти пятая часть населения пожелает заряжать свой автомобиль от электросети. В то же время можно заметить, что молодые люди явно больше желают приобрести электро-, а не дизельный автомобиль по сравнению с людьми старшего возраста“, — пояснила Мейус.
В настоящее время в сельской местности явное предпочтение отдается дизельному двигателю, которым оснащены более половины парка легковых автомобилей. В столице, напротив, популярны автомобили с бензиновым двигателем. Если посмотреть, какой автомобиль жители Эстонии хотели бы приобрести в качестве следующего, то в сельской местности лидерство дизельных автомобилей падает в два раза – до 32 процентов, а в столице бензиновые теряют популярность еще больше – до 24 процентов. При этом желание людей владеть электромобилем значительно возрастает: желают его приобрести в качестве следующего 9% сельских респондентов и 7% столичных. Такая же тенденция наблюдается и в других регионах Эстонии.
„Конечно, чтобы привыкнуть к любой технологии требуется время, но в качестве общей тенденции стало заметно снижение интереса людей к автомобилям с дизельными и бензиновыми двигателями. Газ не рассматривается в качестве альтернативы на будущее, – его роль даже снижается; с другой стороны, возрастает желание иметь автомобиль с гибридным двигателем или автомобиль, который можно заряжать от электросети“, — добавила Мейус.
В то время как бензиновые и дизельные автомобили в Эстонии используются практически одинаково, в Латвии и Литве гораздо более популярны автомобили с дизельным двигателем. Наши южные соседи гораздо больше используют в качестве автомобильного топлива сжиженный газ. В качестве своего следующего автомобиля жители Латвии и Литвы все чаще отдали бы предпочтение автомобилю, заряжаемому от сети.
В странах Балтии явно проявляется общая ориентация на электромобили. Вероятно, на выбор влияет рост цен на ископаемое топливо, экономичность электромобилей, а также мелкое производство солнечной энергии, сильно развивающееся в последнее время. Судя по всему, владельцы установленных возле частных домов солнечных парков видят в электромобиле возможность сократить срок окупаемости своих вложений.
В опросе, проведенном If Kindlustus в Эстонии, Латвии и Литве, приняли участие чуть более 1000 человек из каждой страны.
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