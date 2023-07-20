Впечатления журналиста от вождения | Внедорожник Toyota bZ4X не прям уж дешевый, но зато очень плавный
С первого взгляда становится понятно, что Toyota bZ4X - совершенно новый автомобиль. Оказывается, он еще и на совершенно новой основе. Той самой, на которой японский производитель будет строить будущие аналоги. Хотя машина и новая, легкое внешнее сходство с легендарным RAV 4 отрицать нельзя.
Внешний вид автомобиля служит сразу двум целям: выделяет из толпы, вызывает интерес, заставляет обсуждать. Вторая цель — это аэродинамичность. На первый взгляд, bZ4X кажется довольно широким, но, если рассмотреть детальнее, сразу замечаешь „аэродинамические каналы“, проходящие по нижним краям, кажущегося задранным, носа авто. Это делает автомобиль визуально более узким и улучшает охлаждающую способность.
Внизу 18- или 20-дюймовые литые диски, которые несколько неожиданно прикрыты колпаками. Возможно, так и красивее, но опять же - мешать потоку ветра такое решение должно мало. Также задние крылья - более длинные у версии подороже - по идее, предназначены в первую очередь для управляемости, а не для внешнего вида.
Едет машина хорошо. Действительно, Toyota bZ4X не является чем-то невероятно быстрым среди электроавтомобилей (разгоняется до сотни за семь секунд!). „Плавность“, вот слово, которое отлично описывает это авто. Свойственно электроавтомобилю, эта Toyota сразу же показывает себя с лучшей стороны. Не то чтобы я слишком старался, но мне все же удалось обойти коллег, что были на авто со старыми добрыми топливными движками. Едет эта машина бодро.
Также задние крылья - более длинные у версии подороже - по идее, предназначены в первую очередь для управляемости, а не для внешнего вида.
Конечно, у общественности, еще долгое время будут вопросы на тему расстояния, которое электромобиль может проехать на своем заряде. В теплую погоду и в неспешном темпе bZ4X способна проехать чуть менее 400 км на батарее емкостью 70 кВт-ч, если, конечно, рискнуть выжать из батареи все. Немного тормозной силы можно преобразовать в движущую силу прямо во время движения - для этого предусмотрена кнопка активации, находящаяся по соседству с ручкой переключения передач. Настоящие тормоза правда такой принцип „одной педали“ не заменит. Шаг в сторону экономии сделан и в случае климат-контроля. В идеале он многозонный, это означает, что нагрев или охлаждение воздуха в салоне происходит не во всем салоне одновременно.
Возможностей для зарядки - масса. Сверхскоростное зарядное устройство заряжает аккумулятор в мгновении ока: прошелся по магазинам и машина готов мчать дальше. Но больше трех зарядок в таком ритме производить нельзя, автомобилю требуется и более медленная зарядка. Для так называемого „домашнего“ использования предлагается бортовое зарядное устройство мощностью 11 кВт.
На дороге водить bZ4X - одно удовольствие. Автомобиль в меру большой - колесная база все же растянута по сравнению с RAV 4, - но при этом и достаточно широкий, с не чрезмерно высоким клиренсом. Данная Toyota ориентирована на более размеренных водителей, предлагая: удобный руль, мягкую подвеску и режимы движения в зависимости от дорожных условий. Расход электроэнергии, если не перебарщивать с газом, составляет 15–16 кВт-ч на 100 км.
Внутри автомобиля основное внимание привлекает приборная панель, установленная прям до лобового стекла и переходящая через нее дизайнерская решетка радиатора. С одной стороны, данное решение направляет взгляд водителя туда, куда нужно, а с другой - добавляет несколько неожиданное ощущение простора.
Водителя и пассажира разделяет аккуратная перегородка с несколько необычной ручкой переключения передач: нажимаешь на нее и поворачиваешь направо - автомобиль движется вперед, поворачиваешь налево - назад. Хотя привычное нам переключение передач — это танец рычага коробки вперед-назад, к коробке передач Toyota привыкаешь быстро.
Что касается внутреннего пространства, то, согласно концепции, у всех в машине его должно быть поровну. И вроде, так оно и есть. Во всяком случае, люди сидящие сзади описали свои эмоции словом „классно“. А вот пространство для передних пассажиров оказалось довольно „регламентированным“. Багажник также достаточно вместителен - 450 литров, также имеется отсек для хранения под открывающимся полом.
Сиденья отделаны хорошим текстилем. Текстиль присутствует и на передней панели, особенно он бросается в глаза на бардачке. Точнее, там, где мог бы находится бардачок - в угоду свободному пространству от него отказались. Однако по правую/левую руку водителя/пассажира имеется обширное „открытое“ пространство для хранения вещей.
Конечно, вышеописанный электроавтомобиль не может стоить слишком дешево. Toyota решила сделать покупку более привлекательной, предложив ряд дополнительных услуг, таких как десятилетняя гарантия на аккумулятор и 75 000 км предоплаченного сервисного обслуживания. Но 56 000 евро — это минимум, который придется выложить за авто (передний привод плюс самый низкий уровень оснащения). Если же взять 218 лошадиных сил, полный привод и комплектацию Premium, включающую 20-дюймовые колеса, то общая стоимость составит 67 300 евро.
Но что именно означает bZ4X? Ответ прост: Внедорожник D-сегмента Beyond Zero.
Но что означает термин „внедорожник“? Это значит, что на этой Toyota можно спокойно, в случае необходимости, свернуть на бездорожье.
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