Впечатления журналиста от вождения | Внедорожник Toyota bZ4X не прям уж дешевый, но зато очень плавный

Внешний вид автомобиля служит сразу двум целям: выделяет из толпы, вызывает интерес, заставляет обсуждать. Вторая цель — это аэродинамичность. На первый взгляд, bZ4X кажется довольно широким, но, если рассмотреть детальнее, сразу замечаешь „аэродинамические каналы“, проходящие по нижним краям, кажущегося задранным, носа авто. Это делает автомобиль визуально более узким и улучшает охлаждающую способность.

Внизу 18- или 20-дюймовые литые диски, которые несколько неожиданно прикрыты колпаками. Возможно, так и красивее, но опять же - мешать потоку ветра такое решение должно мало. Также задние крылья - более длинные у версии подороже - по идее, предназначены в первую очередь для управляемости, а не для внешнего вида.

Едет машина хорошо. Действительно, Toyota bZ4X не является чем-то невероятно быстрым среди электроавтомобилей (разгоняется до сотни за семь секунд!). „Плавность“, вот слово, которое отлично описывает это авто. Свойственно электроавтомобилю, эта Toyota сразу же показывает себя с лучшей стороны. Не то чтобы я слишком старался, но мне все же удалось обойти коллег, что были на авто со старыми добрыми топливными движками. Едет эта машина бодро.

Также задние крылья - более длинные у версии подороже - по идее, предназначены в первую очередь для управляемости, а не для внешнего вида.

Конечно, у общественности, еще долгое время будут вопросы на тему расстояния, которое электромобиль может проехать на своем заряде. В теплую погоду и в неспешном темпе bZ4X способна проехать чуть менее 400 км на батарее емкостью 70 кВт-ч, если, конечно, рискнуть выжать из батареи все. Немного тормозной силы можно преобразовать в движущую силу прямо во время движения - для этого предусмотрена кнопка активации, находящаяся по соседству с ручкой переключения передач. Настоящие тормоза правда такой принцип „одной педали“ не заменит. Шаг в сторону экономии сделан и в случае климат-контроля. В идеале он многозонный, это означает, что нагрев или охлаждение воздуха в салоне происходит не во всем салоне одновременно.