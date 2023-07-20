СЕЙЧАС | Нарвский „Транс“ пропустил быстрый гол и проигрывает самому титулованному клубу Армении (0:2)

В первом тайме гости сразу завладели инициативой, что принесло свои плоды. На 8-й минуте Артак Дашян пробил из-за пределов штрафной и вывел гостей вперед. Спустя 6 минут гости заработали штрафной, который футболисты „Пюника“ в оригинальной манере разыграли. Хозяева не сразу на это среагировали и Жуниньо ударом головой отправил мяч в ворота. Хозяева смогли на это ответить двумя атаками, без ударов в створ.

До матча:

Нарвский „Транс“, снова пробившийся на европейскую арену спустя пару лет, показал вполне адекватную игру в выездном матче, позволив армянскому гиганту забить лишь два мяча.

Звездой матча стал вратарь „Транса“ Александр Крайзмер, который мощно дебютировал в еврокубках, но, к сожалению, омрачил свой дебют ошибкой, допущенной на 88-й минуте, когда мяч проскользнул сквозь его пальцы и залетел в ворота.

После первой встречи главный тренер „Транса“ Сергей Терехов сказал, что поражение в один гол был бы лучше, чем в два, и он прав. Полностью списывать со счетов „Транс“ еще рано. Совершить мощный камбэк можно, но для этого нужно верить в себя, реализовывать свои моменты и, конечно же, заручиться удачей.

В составе „Пюника“ играет игрой сборной Эстонии Никита Баранов, который сообщил Soccernet.ee, что недооценки соперника не будет. Защитник объяснил, что „Пюник“ должен сыграть так же, как и в первом матче, чтобы пройти дальше, и что нельзя допускать ошибок.

„Существует большая разница в случае с одним пропущенным голом и с двумя, поэтому важно забить быстрый гол“, — сказал Крайзмер. Конечно, это окажет давление на „Пюник“. Команды с кавказским менталитетом, как известно, очень эмоциональны и, когда у них что-то идет не так, они могут совершать глупые ошибки. Это определенно то, чем „Транс“ должен воспользоваться.

Стадион в Раквере станет домашней ареной для „Транса“ на одну игру, потому что в Нарве проводить матчи еврокубков нельзя.