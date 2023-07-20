ФОТО | Нарвский „Транс“ потерпел крупное поражение от самого титулованного клуба Армении и покинул еврокубки

В первом тайме гости сразу завладели инициативой, что принесло свои плоды. На 8-й минуте Артак Дашян пробил из-за пределов штрафной и вывел гостей вперед. Спустя 6 минут гости заработали штрафной, который футболисты „Пюника“ в оригинальной манере разыграли. Хозяева не сразу на это среагировали и Жуниньо ударом головой отправил мяч в ворота. Хозяева смогли на это ответить двумя атаками, без ударов в створ.

Гости продолжили владеть инициативой и во втором тайме. На 66-й минуте счет стал 0:3. Давидян сделал острый прострел с края на Юричича, который одним касанием отправил мяч в ворота. Спустя 10 минут гости заработали пенальти, но Варданян не смог переиграть Крайзмера.

До матча:

Нарвский „Транс“, снова пробившийся на европейскую арену спустя пару лет, показал вполне адекватную игру в выездном матче, позволив армянскому гиганту забить лишь два мяча.

Звездой матча стал вратарь „Транса“ Александр Крайзмер, который мощно дебютировал в еврокубках, но, к сожалению, омрачил свой дебют ошибкой, допущенной на 88-й минуте, когда мяч проскользнул сквозь его пальцы и залетел в ворота.

После первой встречи главный тренер „Транса“ Сергей Терехов сказал, что поражение в один гол был бы лучше, чем в два, и он прав. Полностью списывать со счетов „Транс“ еще рано. Совершить мощный камбэк можно, но для этого нужно верить в себя, реализовывать свои моменты и, конечно же, заручиться удачей.

В составе „Пюника“ играет игрой сборной Эстонии Никита Баранов, который сообщил Soccernet.ee, что недооценки соперника не будет. Защитник объяснил, что „Пюник“ должен сыграть так же, как и в первом матче, чтобы пройти дальше, и что нельзя допускать ошибок.