Нужен совет юриста? В Ласнамяэ состоится день бесплатной правовой помощи

„Если с сентября по май жители могут прийти за бесплатной юридической консультацией в здание управы района Ласнамяэ каждую неделю, то летом наш партнер, с которым мы успешно сотрудничаем - Эстонский союз юристов, не предоставляет эту услугу. Однако в летние месяцы люди по-прежнему нуждаются в правовой помощи. Поэтому мы совместно с экспертами HUGO.legal организовали два консультационных дня. В четверг, 3 августа, мы проведем последний в этом летнем периоде день бесплатных юридических консультаций“, - сказала Юлианна Юрченко, старейшина Ласнамяэ.

В четверг, 3 августа, с 10.00 до 18.00 в зале на первом этаже управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) состоится день бесплатных юридических консультаций. В течение дня можно будет получить консультации по долговому, семейному, имущественному, наследственному и трудовому праву, а также по вопросам, связанным с исполнительным производством, Законом о банкротстве и Законом о квартирных товариществах.

Помимо этого, можно будет получить информацию об осуществляемой при поддержке государства юридической помощи на льготных условиях и возможности получения дополнительных консультаций.

Для участия в дне правовых консультаций необходима предварительная регистрация по номеру телефона 6 880 400.

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