20.07.2023, 11:24
Умерла звезда женского гандбола Эстонии Мерит Аллику
ФОТО: | facebook\ESThandball
Ушла из жизни тренер женской гандбольной команды „Табасалу“ и звезда женского гандбола Эстонии Мерит Аллику. Об этом сообщил Эстонский союз гандбола.
Союз гандбола выразил соболезнования товарищам по команде, семье и близким Мерит.
Попрощаться с Мерит можно 22 июля в 15:00 в Ныммеском крематории.
„Мир гандбола стал беднее на одного замечательного человека. Покойся с миром, дорогая Мерит!“ — написали члены союза в социальных сетях.
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