Другие виды
20.07.2023, 11:24

Умерла звезда женского гандбола Эстонии Мерит Аллику

 
Мерит Аллику
Мерит Аллику
ФОТО: Hendrik Osula | facebook\ESThandball

Ушла из жизни тренер женской гандбольной команды „Табасалу“ и звезда женского гандбола Эстонии Мерит Аллику. Об этом сообщил Эстонский союз гандбола.

Союз гандбола выразил соболезнования товарищам по команде, семье и близким Мерит.

Попрощаться с Мерит можно 22 июля в 15:00 в Ныммеском крематории.

„Мир гандбола стал беднее на одного замечательного человека. Покойся с миром, дорогая Мерит!“ — написали члены союза в социальных сетях.

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