Умерла звезда женского гандбола Эстонии Мерит Аллику

Союз гандбола выразил соболезнования товарищам по команде, семье и близким Мерит.

Попрощаться с Мерит можно 22 июля в 15:00 в Ныммеском крематории.

„Мир гандбола стал беднее на одного замечательного человека. Покойся с миром, дорогая Мерит!“ — написали члены союза в социальных сетях.

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