ФОТО | Отт Тянак помог осуществить мечту маленького мальчика

„Это Рудольф. Жизнь не была к нему добра, но он смеется и радуется. Рудольф мечтал увидеть настоящую гоночную машину и я более чем счастлив, что сумел ему в этом помочь. Ты вдохновляешь всех нас, Рудольф!“ — написал Тянак в социальных сетях.

Сегодня Тянак и штурман Мартин Ярвеоя стартуют на „Ралли Эстония“. В 2020 году им удалось выиграть домашний этап КМ, лучшим в следующие два года был Калле Рованперя (Toyota).

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